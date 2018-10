Lieve ribasso dell' indice dei titoli bancari in Italia | -0 | 64% | | flessione scomposta per

Euro-dollaro - settimana in Lieve ribasso a causa dell'Italia : La settimana dell'Euro-dollaro non ha regalato un grande movimento. La coppia di valute più scambiata nel Forex infatti ha chiuso la settimana di contrattazioni a quota 1,1514, con un calo dello 0,39% rispetto alla settimana scorsa. Dopo una prima parte decisamente propizia al biglietto verde nella parte finale della settimana l’euro si è mosso in lieve rialzo, malgrado i toni hawkish emersi dalle minute della FED. La spinta è arrivata dai ...

Lieve ribasso dell'indice dei titoli bancari in Italia - -0 - 43% - - perde molto Banca Carige : Scambi sotto i livelli della vigilia per il comparto Bancario a Piazza Affari , mentre l' EURO STOXX Banks registra un ribasso più marcato. Il settore Bancario Italiano ha aperto a quota 8.487,91, con ...

Lieve ribasso per l'indice delle aziende sanitarie - -0 - 36% - : Il Comparto sanitario italiano si è mosso in territorio negativo. In moderato rialzo l' EURO STOXX Health Care . Il FTSE Italia Health Care ha terminato gli scambi a quota 160.363,02, con un ...

Lieve ribasso per l'indice delle società assicurative - -0 - 63% - - in vendita UnipolSai : Il Settore assicurativo italiano si muove in territorio negativo. In moderato rialzo l' EURO STOXX Insurance . Il FTSE Italia Insurance ha avviato gli scambi a quota 15.614,82, con un decremento di 98,...

Wall Street in Lieve ribasso : Timidamente negativa la borsa americana in vista dell'incontro decisivo di domani, 5 settembre 2018, a Washington tra le delegazioni di USA e Cina per scongiurare dazi per ulteriori 200 miliardi . Si ...

Lieve ribasso per il comparto bancario a Piazza Affari - -0 - 51% - - scambi al ribasso per Banca Profilo : Teleborsa, - Il Settore Bancario italiano si è mosso in territorio negativo. In moderato rialzo l'EURO STOXX Banks. Il FTSE Italia Banks ha terminato gli scambi a quota 9.196,1, con un decremento di ...

Lieve ribasso per il comparto bancario a Piazza Affari - -0 - 51% - - scambi al ribasso per Banca Profilo : Il Settore Bancario italiano si è mosso in territorio negativo. In moderato rialzo l' EURO STOXX Banks . Il FTSE Italia Banks ha terminato gli scambi a quota 9.196,1, con un decremento di 47,21 punti ...

Lieve ribasso per il comparto del commercio in Italia - -0 - 41% - : Teleborsa, - Il Settore vendite al dettaglio si è mosso in territorio negativo. In moderato rialzo l'EURO STOXX Retail. Il FTSE Italia Retail ha terminato gli scambi a quota 138.872,3, con un ...

Lieve ribasso per il comparto immobiliare italiano - -0 - 31% - - giornata fiacca per Coima Res : Teleborsa, - L'Indice delle società immobiliari in Italia si è mosso in territorio negativo. In moderato rialzo l'indice EURO STOXX. Il FTSE Italia Real Estate REITs ha terminato gli scambi a quota 12.

Lieve ribasso per l'indice del settore costruzioni italiano - -0 - 69% - - giornata da dimenticare per Italmobiliare : Teleborsa, - Il settore costruzioni a Milano si è mosso in territorio negativo. In moderato rialzo l'EURO STOXX Construction & Materials. Il FTSE Italia Construction & Materials ha terminato gli ...

Lieve ribasso per l'indice del settore telecomunicazioni - -0 - 22% - : Il Comparto telecomunicazioni in Italia si è mosso in territorio negativo. In moderato rialzo l' EURO STOXX Telecommunications . Il FTSE Italia Telecommunications ha terminato gli scambi a quota 12.

Sotto la parità il comparto alimentare a Piazza Affari - -0 - 49% - - Lieve ribasso per Parmalat : Teleborsa, - Si muove poco Sotto i livelli della vigilia l'indice del settore alimentare italiano, mentre l'EURO STOXX Food & Beverage registra un buon rialzo. Il FTSE Italia Food & Beverage ha aperto ...

Lieve ribasso per il comparto finanziario in Italia - -0 - 45% - - netto calo registrato da Brioschi : Teleborsa, - Il Settore finanziario Italiano si muove in territorio negativo. In moderato rialzo l'indice EURO STOXX. Il FTSE Italia Financials ha avviato gli scambi a quota 11.735,82, con un ...