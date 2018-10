Licei musicali | Tar del Lazio commissaria il Miur | “Ripristini le ore di lezione

ilfattoquotidiano

(Di martedì 23 ottobre 2018) Il ministero dell’Istruzione non ha più scampo: i ragazzi iscritti aitorneranno ad avere le ore diindividuale di esecuzione previste dal piano di studi. L’ha deciso il Tar delche è pronto are il ministero in caso di inadempienza. Da viale Trastevere intanto arriva una nota che non sembra essere rassicurante: “C’è una sentenza e, come sempre, nel caso di sentenze che hanno carattere di esecutività, le daremo attuazione. Nel caso specifico, questa prevede l’attivazione di nuove cattedre, per le quali servono rilevanti finanziamenti ad hoc. Stiamo analizzando la questione e l’Amministrazione è già impegnata a reperire, anche con l’ausilio del competente ministero dell’Economia e delle Finanze, le risorse finanziarie necessarie a coprire la creazione di nuovi posti e dare quindi esecuzione alla sentenza. Niente inerzia, ma ...