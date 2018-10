LG G7 One | Sony Xperia XZ3 e XZ2 premiun supportano ora la modalità HDR di Netflix

Xperia XZ3 - la prova di GQ. La qualità Sony finalmente in uno smartphOne : Nel corso di un anno Sony è il costruttore di smartphone che ha registrato la crescita più impetuosa. Non tanto in termini di vendite, ma piuttosto per quanto riguarda la qualità dei suoi prodotti. Sapevamo da anni che i giapponesi fossero al lavoro su un nuovo design e su un display che potesse sfruttare tutte le competenze tecniche dell’azienda in ambito tv, ma fino alla fine del 2017 continuavamo a definire Sony come l’eterna ...

Sony è a conoscenza del problema dei messaggi che bloccano la PS4 : "stiamo lavorando a una soluziOne" : In queste ore, proprio mentre scriviamo questa notizia, milioni di PS4 rischiano di essere permanentemente bloccate a causa di malevoli messaggi testuali, che costringono chi li riceve a resettare ai valori di fabbrica la propria console.I giocatori e gli addetti ai lavori attendevano un commento da parte di Sony che non è tardato ad arrivare, con la compagnia che ha ammesso di essere a conoscenza del problema, in una mail spedita a VG24/7. ...

Ritardi per Senran Kagura Burst Re : Newal - Sony vuole la rimoziOne della modalità "Intimità" : Senran Kagura Burst Re: Newal uscirà in ritardo rispetto a quanto promesso nella tabella di marcia, ed il motivo è piuttosto peculiare.Come riporta Eurogamer infatti è Sony stessa la causa del ritardo del gioco su PS4: Sony avrebbe infatti richiesto la rimozione della modalità "Intimità" dal gioco. Dovete sapere infatti che Senran Kagura Burst Re: Newal è un videogioco in stile anime ambientato in una scuola superiore, e neanche a dirlo i ...

Sony Xperia XZ3 consigliato da YouTube per la visiOne di contenuti in alta qualità : Un nuovo riconoscimento alle grandi potenzialità del Sony Xperia XZ3 in ambito multimediale arriva dallo staff di YouTube. Ecco tutti i dettagli L'articolo Sony Xperia XZ3 consigliato da YouTube per la visione di contenuti in alta qualità proviene da TuttoAndroid.

Playstation 5 : Sony conferma lo sviluppo/ Il Ceo Yoshida “Serve un hardware di nuova generaziOne” : Playstation 5: Sony conferma lo sviluppo. Il Ceo Yoshida “Serve un hardware di nuova generazione”. La nuova console dovrebbe arrivare non prima del 2020(Pubblicato il Tue, 09 Oct 2018 15:47:00 GMT)

PS5 e il futuro di Sony : "un hardware di nuova generaziOne è necessario" : Che Sony e Microsoft stiano già guardando al futuro da ormai diversi anni è praticamente scontato ma in questo caso ci troviamo di fronte ad alcune dichiarazioni ufficiali e a dei rumor sicuramente interessanti per quanto riguarda il futuro del marchio PlayStation. Un futuro che potrebbe non essere rappresentato solo dalla praticamente certa PlayStation 5.Come sottolineato da Gematsu, il CEO e presidente di Sony, Kenichiro Yoshida, ha in un ...

Xperia XZ3 : arriva in Italia lo smartphOne flagship di Sony Mobile : Con Xperia XZ3 è dotato della piattaforma Mobile Qualcomm Snapdragon 845 , che garantisce la connessione più veloce al mondo a 1.2 Gbps, e alla batteria da 3.300 mAh , corredata da tecnologie come ...

Reggie Fils-Aime : Nintendo non è in competiziOne diretta con Sony e Microsoft : Nintendo occupa un posto molto particolare nell'industria. La compagnia è esclusa dalla "corsa agli armamenti" di fascia alta per quanto riguarda la grafica e la potenza, offrendo, invece, una tecnologia più economica. Il lato software, come ormai saprete, è molto forte e le persone sono disposte ad acquistare Switch solo per giocare ai titoli Nintendo.Tutto questo per dire che Switch non è in competizione diretta con PS4 e Xbox One, come ...

Samsung Galaxy Tab A 8.0 riceve Android 8.1 Oreo - Galaxy A5 (2016) le patch di settembre e Sony Xperia XA2 e XA2 Ultra l’audio ad alta risoluziOne : Ad aggiornarsi in questo inizio di ottobre, tra gli altri, sono Samsung Galaxy Tab A 8.0, Samsung Galaxy A5 (2016), Sony Xperia XA2 e XA2 Ultra L'articolo Samsung Galaxy Tab A 8.0 riceve Android 8.1 Oreo, Galaxy A5 (2016) le patch di settembre e Sony Xperia XA2 e XA2 Ultra l’audio ad alta risoluzione proviene da TuttoAndroid.

Importanti aggiornamenti in roll out in Italia per LG G5 - Essential PhOne PH-1 e Sony Xperia XA2 e XA2 Ultra : Oggi ci sono aggiornamenti in roll out per LG G5, Essential Phone PH-1, Sony Xperia XA2 e Xperia XA2 Ultra. Siete curiosi di conoscere le novità? L'articolo Importanti aggiornamenti in roll out in Italia per LG G5, Essential Phone PH-1 e Sony Xperia XA2 e XA2 Ultra proviene da TuttoAndroid.

Uscita The Last of Us Part 2 ha una data? Un utente pizzica la disattenziOne di Sony : Uno dei titoli maggiormente attesi dalla community di utenti Playstation è indubbiamente The Last of Us Part 2, successore della storica avventura survival marchiata Naughty Dog. Di anni dall'Uscita del predecessore ne sono passati un bel po' (cinque per la precisione), e ovviamente il team di sviluppo sta lavorando alacremente per accorciare quanto più possibile i tempi che separano la community Sony dal sequel di quella che a tutti gli effetti ...

SIKURPhOne XZ1 e SIKURPhOne XA2 sono due smartphOne super sicuri su base Sony : I SIKURPhone XZ1 e SIKURPhone XA2 rappresentano la nuova generazione di smartphone "super sicuri" e a prova di hacker di Sikur L'articolo SIKURPhone XZ1 e SIKURPhone XA2 sono due smartphone super sicuri su base Sony proviene da TuttoAndroid.

DecisiOne storica di Sony : arriva il cross-play di Fortnite su PS4 : Conosciamo da tempo l'opinione che Sony ha del cross-play su PS4, con la compagnia che nonostante le richieste degli sviluppatori e dei giocatori si è sempre rifiutata di implementarlo.Come un fulmine a ciel sereno, oggi l'azienda ha comunicato di voler fare un primo passo in direzione del cross-play sulla sua console ammiraglia, annunciando la beta del cross-play di Fortnite. A partire da oggi stesso, i giocatori del Battle Royale di Epic Games ...