L' Europa boccia la manovra del popolo per proteggere i conti del popolo

L'Europa boccia la manovra italiana. Conte a Bloomberg : "L'impianto non cambia - pronti a spending review se necessario" : L'attesa bocciatura delL'Europa è arrivata. Il percorso italiano devia significativamente dalle regole comunitarie e quindi la bozza di legge di bilancio non può essere accettata. "Chiediamo di sottomettere di nuovo il documento programmatico di bilancio. È la prima volta che lo facciamo. È una mossa senza precedenti", ha detto una fonte comunitaria. Il nuovo documento dovrà essere inviato entro tre settimane a ...

Bocciatura manovra - se il governo vuole la rissa con l'Europa : Per l'esecutivo i rischi, per i risparmi e per il Paese, non sono superiori ai vantaggi che potranno arrivare da un sanguinoso muro contro muro con le istituzioni europee

L'ora più buia : nell'edificio dedicato a Winston Churchill dell'Europarlamento la Commissione Ue si prepara a bocciare l'Italia : L'ora più buia per l'Italia si consumerà domattina nell'edificio intitolato allo statista britannico Winston Churchill, al Parlamento Europeo. E' lì che Jean Claude Juncker riunirà il collegio dei commissari che viene convocato ogni settimana. Di solito il collegio si tiene a Bruxelles negli uffici della Commissione a Palazzo Berlaymont. Si trasferisce invece a Strasburgo quando l'Europarlamento è riunito in ...

Manovra - appello dell'Austria all'Europa : 'Bocciatela'. Tria a Moscovici : 'Non si cambia' : A difendere il governo ci ha pensato il ministro dell'Economia, Giovanni Tria : 'L'esecutivo è cosciente di aver scelto un'impostazione della politica di bilancio non in linea con le norme ...

Juncker boccia la manovra : 'Non giudico contenuti - ma bilancio' e l'Europa può spaccarsi : La manovra del Popolo come, tra l'altro, era gia' noto non fa fare i salti di gioia a Bruxelles. L'idea che l'Italia possa innalzare il proprio debito per finanziare le proprie nuove misure sociali rappresenta un'eventualita' che non viene vista di buon grado dal presidente della Commissione Europa [VIDEO] che Jean-Claude Juncker che, a tempo di record, trova il modo di manifestare tutte le proprie preoccupazioni rispetto a quelli che potrebbero ...

"Così Juncker disonora l'Europa Se boccia la manovra si va avanti" : Intervista di Affaritaliani.it a Riccardo Molinari, capogruppo della Lega alla Camera dopo l'ennessimo attacco del presidente della Commissione Ue Juncker al governo italiano sulla manovra economica Segui su affaritaliani.it

Berlusconi : 'La manovra è un disastro e sarà bocciata dall'Europa' : "Questa manovra è un disastro e sarà bocciata dall'Unione europea". Lo sostiene il leader di Forza Italia Silvio Berlusconi. "Il governo - è l'auspicio di Berlusconi - ha ancora qualche ora di tempo ...

Savona attacca l'Europa che boccia il Def : "Se si arriva al conflitto deciderà il popolo" : Inizierà il ministro dell'Economia Giovanni Tria alle commissioni bilancio di Camera e Senato, poi Banca d'Italia, Istat e Corte dei conti. In serata toccherà al presidente dell'Ufficio parlamentare ...

Che succede se l'Europa boccia la manovra? : Il governo italiano continua a fare la voce dura con Bruxelles: i numeri della manovra non cambiano, 'indietro non si torna'. Ma al di là delle parole e dei proclami, è evidente che uno scontro aperto ...

L'Europa boccia il Def del governo. Arriva la lettera della Commissione europea : Non è molto ma è la prima volta che accade', ha detto il ministro dell'Economia Giovanni Tria al Tg1. Spiegheremo perché abbiamo ritenuto necessario discostarci dal percorso precedentemente ...

L’Europa boccia il Def : “Preoccupati dal deficit - distanti dal percorso indicato” : La manovra italiana non piace all'Ue e lo dicono chiaramente gli esponenti della Commissione europea che chiedono al governo un passo indietro rispetto al Def: "Il Def a prima vista sembra costituire una deviazione significativa dal percorso di bilancio indicato dal Consiglio Ue, il che è motivo di seria preoccupazione".Continua a leggere