L' elogio della mitezza

elogio della povertà intelligente - Di Battista & C abbattono il tabù : Dal volontario e volenteroso esilio guatemalteco, Alessandro Di Battista studia il mondo e la vita. L’avevamo lasciato a una trasmissione televisiva in cui illustrava l’occupazione da cui era preso, la conservazione di semi nativi per la coltura di alberi da frutta e la distribuzione di cibo alle comunità piegate dalla miseria. La sovranità aliment...

elogio della politica imperfetta : più visione - meno spread : Andrew Cuomo, il governatore di New York che corre per il terzo mandato sostenuto dall'establishment del partito, ha battuto (facilmente) nelle primarie democratiche l’attrice e attivista Cynthia Nixon, nota soprattutto per aver interpretato il personaggio di Miranda nella serie "Sex and the City".