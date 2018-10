LEGION | RAI 4 Streaming video del film diretto da Scott Stewart oggi | 23 ottobre 2018

LEGION / Su Rai 4 il film con Paul Bettany (oggi - 23 ottobre 2018) : LEGION , il film fantastico in onda su Rai 4 oggi, martedì 23 ottobre 2018. Nel cast: Paul Bettany , Adrianne Palicki e Willa Holland, alla regia Scott Stewart. La trama del film nel dettaglio(Pubblicato il Tue, 23 Oct 2018 13:26:00 GMT)

L'ULTIMA LEGION E/ Su Rai Movie il film con Colin Firth (oggi - 13 ottobre 2018) : L'ULTIMA LEGIONE , il film in onda su Rai Movie oggi, sabato 13 ottobre 2018. Nel cast: Colin Firth , Thomas Sangster e Ben Kingsley, alla regia Doug Lefler. La trama del film nel dettaglio.(Pubblicato il Sat, 13 Oct 2018 09:37:00 GMT)

THE LEGIONARY - FUGA DALL'INFERNO/ Su Rai 4 il film con Jean-Claude Van Damme (oggi - 30 agosto 2018) : The LEGIONARY - FUGA DALL'INFERNO, il film in onda su Rai 4 oggi, giovedì 30 agosto 2018. Nel cast: Jean-Claude Van Damme e Sheldon Lettich, alla regia Peter McDonald. Il dettaglio.(Pubblicato il Thu, 30 Aug 2018 10:33:00 GMT)