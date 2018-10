Legge di Bilancio | premier Conte su possibili modifiche | manovra non è improvvisata ma

Pensioni e Legge di Bilancio 2019 : nuova apertura su Quota 41 e AdV : Le ultime novita' sulle Pensioni ad oggi 23 ottobre 2018 vedono arrivare importanti aggiornamenti in merito alla vicenda dei lavoratori precoci [VIDEO] e dell'adeguamento all'aspettativa di vita, dopo l'incontro di ieri tenutosi tra il Ministro del Lavoro Di Maio ed i rappresentanti della Quota 41. Nel frattempo i sindacati avanzano nuove proposte d'intervento sul comparto previdenziale e chiedono di poter avviare il confronto con il Governo, ...

Legge di Bilancio : de Bertoldi - Fd'I - - economia nazionale a rischio - governo riveda manovra : Roma, 23 ott 16:23 - , Agenzia Nova, - Il senatore di Fratelli d'Italia, Andrea de Bertoldi, segretario della commissione Finanze in un'interrogazione presentata al ministro dell'economia... , Com,

Manovra bocciata - governo tira dritto : 'Legge di Bilancio non cambia' : Per affrontare l'eventualità ieri si è svolta una riunione a palazzo Chigi tra premier e vice premier, alla quale ha preso parte anche il ministro dell'Economia Giovanni Tria , seguita da una cena a ...

Legge Bilancio - perché la Commissione Ue boccerà la manovra italiana : A questo punto non pare esserci altenativa alla ‘bocciatura', che si tradurrà nella richiesta formale di modificare il progetto di bilancio in relazione a saldi che violano il patto di stabilità e gli impegni di riduzione del deficit in termini strutturali assunti dallo stesso governo Conte a fine giugno...

Salvini replica all’Ue : “La Legge di bilancio non si tocca - no a manovre lacrime e sangue” : "Stiamo rispondendo alla Commissione Ue e in termini garbati, dialoganti e costruttivi. Se ci sono proposte sono le benvenute ma è chiaro che la manovra la fa il governo e i capisaldi non si toccano. No, le manovre lacrime e sangue, spedite via fax da Bruxelles, che hanno massacrato gli italiani, con noi non funzionano. Non torniamo indietro di mezzo centimetro", ha dichiarato il vicepremier Matteo Salvini.Continua a leggere

La scatola nera della Legge di Bilancio 2019 : Leon, e dell'ipocrisia neoclassica che ha perso il gusto , inteso come sapere, dell'economia quale scienza sociale. Inoltre, occorre districarsi anche nella difficile riclassificazione dell'...

Legge Bilancio - perchè la Commissione Ue boccerà la manovra italiana : Ora che il ministro Tria ha risposto alla Commissione europea non aprendo ad alcuno dei rilievi sugli obiettivi di deficit e debito, in aperta violazione delle regole Ue di bilancio, la parola è all'...

Legge Bilancio - Tria : 'impegno taglio deficit strutturale dal 2022' : Il MEF pubblica la lettera con cui il ministro dell'economia Giovanni Tria risponde alle richieste di chiarimenti contenute nella missiva inviata a Roma da Bruxelles. Nella lettera si Legge che:

Legge Bilancio - Tria alla Ue : 'scelta Italia difficile ma necessaria' : "E' stata una decisione difficile ma necessaria", scrive il ministro dell'economia Giovanni Tria, nella lettera con cui risponde alle richieste di chiarimenti sulla Legge di bilancio del governo M5S-Lega arrivate dall'Ue. Questo, "alla luce del persistente ritardo nel ...

Legge di bilancio - Tria : 'scenario programmatico assume tassi BTP inferiori a quelli ultimi giorni' : Così il ministro dell'economia Giovanni Tria, nella lettera con cui risponde alle richieste di chiarimenti sulla Legge di bilancio del governo M5S-Lega arrivate dall'Ue.

Legge di bilancio 2019 : che cos'è - cosa prevede e quali sono le prossime scadenze : ... Valdis Dombrovskis, e dal commissario agli Affari economici, Pierre Moscovici, al ministro dell'Economia italiano, Giovanni Tria. Il 22 ottobre il governo ha risposto alla Commissione . Legge di ...

Lettera Ue dovuta. Confermare deficit al 2 - 4% - ma riscrivere Legge di Bilancio : La Lettera della Commissione europea consegnata ieri da Pierre Moscovici al ministro Tria è un atto dovuto. Stavolta almeno, a differenza del 2011 con la famosa missiva della Bce, le procedure formali sono rispettate. Sarebbe interessante sapere dal Commissario Moscovici quando recapiterà analoga Lettera al ministro Scholz per segnalare a Berlino la continua, gravissima, infrazione del limite di saldo commerciale fissato dal Six ...

Legge di bilancio - se rimarrà così l'Ue la boccerà : cosa succederebbe? : ...quando un governo non rispetta le raccomandazioni comunitarie e si trova in una situazione di deficit eccessivo possa vedersi irrogare sanzioni con obiettivo ultimo quello di evitare che una politica ...

Legge di bilancio - da Draghi monito all'Italia : 'così salgono i costi per tutti' : Il presidente della Bce non ha mai citato l'Italia espressamente, ma le sue parole di avvertimento sono state interpretate dai mercati come un evidente monito alla terza economia dell' area euro . Lo ...