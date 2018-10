Legge bilancio | perché la Commissione Ue boccerà la manovra italiana

Salvini replica all’Ue : “La Legge di bilancio non si tocca - no a manovre lacrime e sangue” : "Stiamo rispondendo alla Commissione Ue e in termini garbati, dialoganti e costruttivi. Se ci sono proposte sono le benvenute ma è chiaro che la manovra la fa il governo e i capisaldi non si toccano. No, le manovre lacrime e sangue, spedite via fax da Bruxelles, che hanno massacrato gli italiani, con noi non funzionano. Non torniamo indietro di mezzo centimetro", ha dichiarato il vicepremier Matteo Salvini.Continua a leggere