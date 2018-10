Lega boom a Bolzano | a Trento sconfitto il centrosinistra al governo dal 1945

Risultati elezioni Trentino Alto Adige 2018/ Diretta Regionali - eletto Fugatti : boom Lega - cade roccaforte Pd : Diretta Risultati elezioni Regionali Trentino Alto Adige: Provinciali Trento e Bolzano, le ultime notizie e lo spoglio live. boom Lega, cala Svp: Fugatti eletto sopra al 40%, male Pd-FI(Pubblicato il Mon, 22 Oct 2018 17:31:00 GMT)

Elezioni in Trentino-Alto Adige : vince il centrodestra - boom della Lega : In Alto Adige la Svp in calo ma vince, exploit del dissidente grillino Paul Koellensperger, la Lega è il primo partito a...

Risultati Elezioni Trentino Alto Adige 2018/ Diretta Regionali : eletto Fugatti - boom Lega a Trento e Bolzano : Diretta Risultati Elezioni Regionali Trentino Alto Adige: Provinciali Trento e Bolzano, le ultime notizie e lo spoglio live. boom Lega, cala Svp: Fugatti eletto sopra al 40%, male Pd-FI. «Lega prima a #Bolzano e prima in tutto il #Trentino! Alla faccia di presunti intellettuali, trasmissioni faziose, professoroni e giornalistoni, per la prima volta nella storia in Trentino e in #AltoAdige il PD e la sinistra fanno le valigie e se ne vanno a ...

Sondaggi Politici/ Lega ‘boom’ al 31% - Berlusconi risale : Centrodestra al 46% - calo Di Maio : Sondaggi Politici elettorali, intenzioni di voto e ultime notizie: Berlusconi risale con la Lega che sfonda al 31,7%, bene Centrodestra al 46%. calo M5s e stallo Partito Democratico(Pubblicato il Mon, 22 Oct 2018 13:31:00 GMT)

Trentino Aldo Adige - boom Lega ora certificato da voti veri : Milano, 22 ott., askanews, - 'Esprimo somma soddisfazione per il risultato delle elezioni perché sono le prime elezioni vere, con voti veri da quando è nato il nuovo governo e dopo 4 mesi di massacro ...

Elezioni in Trentino - prime sezioni : Fugatti intorno al 50% - boom della Lega : Arrivano i primi dati sullo spoglio dal voto in Trentino: e le prime sezioni danno il centrodestra oltre il 40%, con un boom della Lega che prende all'incirca un voto su tre: è abbondantemente il primo partito in provincia. Ma i risultati sono molto parziali e la situazione può cambiare sostanzialmente.--Lo scrutinio oggi dirà se il leghista Maurizio Fugatti riuscirà a "fare la storia", come il leader del suo partito, Matteo Salvini, ha più ...

Elezioni Alto Adige - rottamata l’alleanza Svp-Pd : la Lega sfonda ed è prima a Bolzano. Boom dell’ex M5s tra i tedeschi : L’onda lunga nazionale raggiunge anche l’estremo lembo settentrionale dell’Italia. Le Elezioni provinciali a Bolzano (oggi lo scrutinio in Trentino) costituiscono una vera rivoluzione, che registra un calo della Südtiroler Volkspartei, il successo senza precedenti del Team Köllensperger (fuoriuscito di M5S), un balzo formidabile della Lega di Matteo Salvini, il calo del Pd che perde metà dei consensi e l’annichilimento di ...

Elezioni Alto Adige - vince l’Svp ma è boom della Lega a Bolzano : Il Südtiroler Volkspartei perde consensi ma rimane saldamente il primo partito. Bomm della Lega a Bolzano ma è terzo partito in provincia dietro a lista civica dell'ex grillino Paul Koellensperger che alla fine si è imposta al secondo posto con il 15,2% dei consensi. Crollano Pd e M5S, esulta Salvini.Continua a leggere

Boom della Lega in Alto Adige Crollano Pd e M5S - scompare Fi : Elezioni Alto Adige. Alla fine la Svp, il tradizionale partito dei sudtirolesi, riesce a restare sopra la soglia del 40% e alla fine dello scrutinio è al 41,9. Al secondo posto il Team Koellensperger con il 15,2% davanti alla Lega (11,1%). L'affluenza in Alto Adige si è attestata al 73,9% Segui su affaritaliani.it

Elezioni Alto Adige - è boom della Lega : Si sono tenute oggi in Trentino Alto Adige le Elezioni provinciali. Alle 21 si sono chiuse le urne e la percentuale di affluenza nei 487 seggi in Alto Adige è stata del 73,9%, rispetto alle Elezioni del 2013 si è registrato un calo nell'affluenza pari al 3,8 %. Nello specifico, a Bolzano la percentuale è stata del 64,6 %. Stesso valore di cinque anni fa. In calo, invece, l'affluenza nelle valli, fino ad oltre il 7% a Val Venosta. I votanti che ...

Bolzano : boom della Lega - Svp in discesa. Cade il Movimento Tutti i risultati in diretta : Crisi del Pd, il Carroccio verso la vicepresidenza. Exploit del dissidente 5 Stelle. Lunedì i dati del Trentino

Alto Adige : boom della Lega - forte ex M5S : 23.32 E' boom della Lega alle Provinciali dell'Alto Adige. Calo della Suedtiroler Volkspartei, sotto le aspettative. forte il Team Koellensperger, una sorta di lista civica con candidati sia del gruppo linguistico tedesco sia italiano che fino a qualche mese fa faceva parte del M5S. E', quindi, stato considerato una sorta di 5 Stelle in salsa tedesca. Dato rivelante in chiave futura (elezioni Comunali) è che la Lega a Bolzano è il primo ...

Bolzano - la Lega sale al 17% L’Svp cala al 35 - 2% - boom dell’ex M5S Köllensperger Tutti i risultati in diretta : In Alto Adige spoglio già iniziato. A Trento si vota fino alle 22 e lo spoglio inizia lunedì mattina. Tiene l’affluenza a Bolzano: alla chiusura delle urne ha votato il 73,9% degli aventi diritto

Volley – I successi delle azzurre ai Mondiali 2018 mandano i fan in delirio : boom sui social di Lega : L’Italia Mondiale scatena tifosi e appassionati: è boom sui social network di Lega, fioccano le richieste di abbonamento a LVF TV L’Italia di Davide Mazzanti sbarca ufficialmente tra le migliori quattro formazioni del Mondiale in corso in Giappone. Il 3-2 rifilato alle padrone di casa, decima vittoria consecutiva nella rassegna iridata, spalanca alla Nazionale le porte delle semifinali, accendendo ulteriormente ...