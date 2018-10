LeBron ancora sconfitto | bene Belinelli

NBA 2019 - i risultati della notte : Lakers e LeBron ancora ko - sorridono Belinelli e gli Spurs. Golden State torna subito a vincere : Nove partite nella notte NBA. I Los Angeles Lakers rimandano ancora una volta la prima vittoria stagionale. LeBron James e compagni subiscono la terza sconfitta consecutiva, cedendo allo Staples Center dopo un tempo supplementare ai San Antonio Spurs per 143-142. A decidere la partita è stata una tripla di Patty Mills a sette secondi dalla fine, con James che poi ha sbagliato il tiro della vittoria. In precedenza lo stesso LeBron aveva portato ...

NBA 2019 - i risultati della notte : Lakers e LeBron ancora sconfitti - riscatto Houston. Successi per Toronto - Boston e Philadelphia : Dieci partite nella notte NBA. ancora una sconfitta per i nuovi Los Angeles Lakers, che alla prima della stagione allo Staples Center cedono 124-115 agli Houston Rockets. Pronto riscatto, dunque, per la squadra di Mike D’Antoni, dopo il ko all’esordio con i Pelicans, mentre per i gialloviola ancora una volta è stato fatale l’ultimo quarto ed un finale di partita dove si è vista una squadra ancora in fase di costruzione. LeBron ...

