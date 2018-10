Le video chiamate di Instagram supportano ora fino a sei persone

WhatsApp - sistemato bug sulle videochiamate che metteva utenti a rischio hacker : Uno dei problemi principali di WhatsApp resta sempre la sicurezza dei dati personali e della privacy degli utenti. Le attenzioni principali degli sviluppatori del noto sistema di messaggistica istantanea sono infatti concentrare sopratutto su questo, in quanto spesso il sistema di crittografia end to end non è in grado di garantire la salvaguardia dei dati personali degli utenti. L'arrivo della pubblicita' su WhatsApp del 2019 potrebbe ...

Whatsapp - risolta vulnerabilità legata alle videochiamate : Il servizio di messaggistica Whatsapp, di proprietà di Facebook, ha annunciato di aver corretto l’ultimo bug (scovato da Google Project Zero) sulla sua piattaforma che consentiva agli hacker di rilevare le applicazioni degli utenti quando rispondevano a una videochiamata in arrivo. Whatsapp vulnerabile Anche Whatsapp è stata vulnerabile, non è chiaro per quanto tempo e nemmeno se la vulnerabilità ha colpito gli utenti, almeno fino ad ...

WhatsApp bug : falla nelle videochiamate : Come abbiamo già affermato in precedenti articoli, soprattutto riguardanti il famoso hackeraggio di Facebook, il 2018 si conferma essere l’anno con più attacchi informatici di sempre. Non poteva che mancare all’appello una delle piattaforme di leggi di più...

Portal - il nuovo dispositivo per effettuare videochiamate targato Facebook : Facebook ha lanciato un nuovo dispositivo per semplificare le videochiamate effettuate tramite Messenger. Si chiama Portal ed è una sorta di smartphone con schermo intelligente, dotato di una fotocamera con un campo visivo di 140 gradi. leggi di più...

Come funziona Portal - lo smart display di Facebook per le videochiamate : Mentre Facebook è ancora al lavoro per riguadagnarsi la fiducia degli utenti dopo il caso Cambridge Analytica, il gruppo guidato da Mark Zuckerberg punta a metterti una videocamera e un microfono in salotto. Queste sono le due componenti principali di Portal, il primo prodotto hardware a marchio Facebook in assoluto che punta a darti una mano a tenerti in contatto con gli amici. Si tratta di uno smart display, ossia una sorta di evoluzione degli ...

Skype : arriva la registrazione delle chiamate e videochiamate : Presentata a luglio e rilasciata per gli utenti iscritti al programma Preview il mese scorso, Microsoft ha quest’oggi finalmente pubblicato la funzionalità di registrazione delle chiamate e videochiamate Tale feature, sviluppata in base ai suggerimenti di UserVoice, è completamente basata sul cloud, di conseguenza, i file vengono sincronizzati tra tutti i device e non sono salvati automaticamente in locale. Una volta avviata la ...

Windows 10 Mobile : arrivano le chiamate e le videochiamate di gruppo per WhatsApp : Inizialmente distribuite per WhatsApp Beta e solo per una stretta cerchia di utenti fortunati scelti mediante il test A/B, le chiamate e videochiamate di gruppo arrivano ora anche nella versione stabile dell’app. Ieri sera il team di sviluppatori di Mark Zuckerberg ha, infatti, rilasciato un aggiornamento sul Microsoft Store dedicato a tutti gli smartphone Windows 10 Mobile e numerato 2.18.164. La nuova versione introduce in pratica ...

