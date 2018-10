Le ' ricette' per salvare il Sud dalla moderna questione meridionale

Le regole del dolce perfetto : consigli e ricette proposti dallo chef Ottolenghi : È tempo di rinnovare i ricettari della nonna. Soprattutto è l'occasione giusta per rendere un po' più moderni, leggeri, meno calorici i dolci delle feste e non solo. A spalancare la porta della sua cucina, con tanto di ricette e segreti è Yotam Ottolenghi, chef britannico di origini israeliane, proprietario di quattro ristoranti che portano il suo nome e dell'esclusivo Nopi a Londra. La sua filosofia gastronomica si ...

25 ottobre : Pasta Day. Ecco i segreti per la tagliatella perfetta [ricette] : Se dici Italia dici Pasta e viceversa: il piatto principe della cucina italiana e amata da tutti. Rimane sempre il piatto per eccellenza della nostra tradizione culinaria… basta pensarci che ci torna in mente la domenica in famiglia. La Pasta è un prodotto comune a tutte le tradizioni regionali italiane. Da nord a sud, dai pizzoccheri alle trofie, dai pici alle orecchiette, dalle lasagne ai malloreddus, dalle tagliatelle ai ravioli: pare ...

Il 25 ottobre è il World Pasta Day : ecco consigli e ricette semplici per omaggiare la tradizione : La Pasta è il piatto iconico della cucina italiana, che l'ha resa famosa in tutto il mondo: è amata da tutti, grandi e piccini, perché in tutte le sue forme subito rimanda alla tradizione, alla cucina della mamma, al pranzo della domenica in famiglia. La Pasta è un prodotto comune a tutte le tradizioni regionali italiane. Da nord a sud, dai pizzoccheri alle trofie, dai pici alle orecchiette, dalle lasagne ai malloreddus, dalle tagliatelle ai ...

Manovra - salta l’abolizione del superticket sanitario : rimane il costo aggiuntivo sulle ricette mediche : Niente cancellazione del superticket sanitario. Nonostante le promesse e la volontà della ministra della Salute, Giulia Grillo, l'abolizione del costo aggiuntivo sulle ricette mediche per prestazioni di diagnostica e specialistica non è stata prevista dalla legge di bilancio. Cos'è il superticket e quanto costa per i cittadini.Continua a leggere

Il medico che scrive le ricette in dialetto per venire incontro agli anziani : Il caso a Treviso. L'ordine provinciale ha chiesto spiegazioni al camice bianco, che però difficilmente potrà essere...

Meghan Markle in cucina - un libro di ricette per l’integrazione : Il libro di ricette sostenuto da Meghan MarkleIl libro di ricette sostenuto da Meghan MarkleIl libro di ricette sostenuto da Meghan MarkleIl libro di ricette sostenuto da Meghan MarkleIl libro di ricette sostenuto da Meghan MarkleIl libro di ricette sostenuto da Meghan MarkleIl libro di ricette sostenuto da Meghan MarkleIl libro di ricette sostenuto da Meghan MarkleIl libro di ricette sostenuto da Meghan MarkleIl libro di ricette sostenuto da ...

La cucina marchigiana riscoperta grazie ad un nuovo progetto - in uscita il libro 'Antiche ricette' : Qui non c'è la presunzione di tornare a mangiare come una volta, ma la tradizione non va cancellata, anzi va raccontata e portata ovunque, non dobbiamo restare nella Marche ma portarci nel mondo! E ...

Giornata mondiale dello stomizzato : la qualità della vita passa anche per “Le cento ricette” : In vista della Giornata mondiale dello stomizzato, che si svolgerà il prossimo 6 ottobre, B. Braun – una delle maggiori aziende al mondo nel settore dei dispositivi medici – rilancia il volume “Le cento ricette per vivere al meglio”, una raccolta speciale di ricette perché proposte esclusivamente da persone con stomia, valutate e arricchite dai consigli del medico nutrizionista e dello chef. Per l’occasione, B. Braun pubblica online ...

L’insalata greca al forno (e altre 5 ricette vegetariane super leggere) : È appena uscito per la casa editrice Gribaudo Verdure Gourmand, oltre 150 ricette per 416 pagine (in libreria il 30 agosto 2018) che esplorano lo scibile delle verdure del pianeta (con, in più, qualche frutta) e sono divise in modo da trovare tutto quello che cercate o di cui avete bisogno: 8 sezioni, che vanno dai Piatti forti alle Zuppe e Vellutate, ai Meze, tapas e contorni, fino a un capitolo dedicato tutto a Patate e cereali. In più un ...

Mercati emergenti - perché le vecchie ricette del Fmi non bastano più : La crisi di Turchia e Argentina ha evidenti somiglianze con quelle degli anni Novanta: l’inizio di un ciclo di aumenti dei tassi d’interesse negli Stati Uniti, il rialzo del dollaro, le prime difficoltà di Paesi il cui debito è denominato in larga parte nella valuta Usa, qualche errore dei Governi, il crollo della fiducia degli investitori internazionali. Secondo molti economisti, il parallelo è particolarmente ...

Le friggitrici moderne per ricette sane e gustose : Ad aria o tradizionali, le friggitrici sono il sogno di chi vuole concedersi un piccolo peccato di gola

Olio per capelli : le ricette fai da te : L’estate non è ancora finita e il sole è ancora caldo all’orizzonte, ma due mesi abbondanti di raggi solari possono aver indebolito i tuoi capelli. Se ancora non l’hai fatto puoi proteggerli e curarli anche con gli oli essenziali realizzati in casa. Oltre agli impacchi e alle maschere, anche l‘Olio spruzzato direttamente sui capelli prima dello shampoo è veramente efficace. Quali sono le ricette migliori? Eccone ...