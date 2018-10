Le pulizie di casa? Con Kärcher sono più facili

dilei

(Di martedì 23 ottobre 2018) Ledi, per la maggior parte delle donne (ma anche degli uomini), posessere un vero incubo. Del resto, dopo una giornata in ufficio, chi ha voglia di rassettare? Chi ha il piacere di stirare, anziché stendersi sul divano e godersi un buon film? Fortunatamente, i tempi dell’olio di gomitofiniti da un pezzo. Adesso, in aiuto dellelinghe (non più) disperate, è arrivata la tecnologia. A cominciare dagli aspirapolvere, che sembrano venire per davvero da un altro pianeta. Perché, se è vero che la maggior parte del tempo chi fala trascorre pulendo i pavimenti, è indispensabile che le nuove tecnologie intervengano proprio lì., il maggior produttore mondiale di macchine per la pulizia, ha da poco lanciato sul mercato RC 3, nuovo e intelligentissimo robot aspirapolvere dalle dimensioni compatte, capace di raccogliere briciole e polvere in ...