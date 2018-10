Le microplastiche che mangiamo senza saperlo | i risultati di un recente studio

Trovate microplastiche anche nell'intestino umano : Uno studio su 8 volontari mostra la presenza di microplastica nell'essere umano, nei campioni di feci. Ma secondo altri il dato va preso con cautela

Trovate microplastiche anche nell’intestino umano : (foto: Luis Diaz Devesa) Le microplastiche si trovano non soltanto negli oceani, nei pesci, nel sale da cucina e nell’acqua in bottiglia, ma anche nell’essere umano. A svelarlo oggi è uno studio internazionale, appena presentato a Vienna in occasione della 26a United European Gastroenterology (Ueg) Week Live, un evento medico che raccoglie i gastroenterologi europei. I ricercatori della università di Medicina di Vienna e ...

microplastiche nelle feci : è allarme/ Cosa mangiamo? Più del 50% della popolazione mondiale ingerisce... : allarme per Microplastiche nelle feci. Viene da chiedersi Cosa mangiamo, visto che uno studio di Vienna ci racconta come siano presenti nel più del 50% della popolazione mondiale.(Pubblicato il Tue, 23 Oct 2018 16:53:00 GMT)

Uno studio ha dimostrato la presenza di microplastiche nell'intestino umano : Per la prima volta al mondo un gruppo di ricercatori ha dimostrato la presenza di microplastiche nell'intestino dell'essere umano. Analizzando i campioni di feci di volontari provenienti da otto Paesi, gli studiosi si sono resi conto che tutti contenevano traccia di microplastiche, ovvero di quelle minuscole particelle di plastica presenti in alcuni prodotti di uso comune o nei cibi. Sebbene già studi precedenti avessero teorizzato il ...

Tracce di nove diversi tipi di microplastiche sono state trovate nelle feci umane : ...Natura Ecologia Animali TECNOLOGIA Digital life Tecno-prodotti Innovazione Motori Architettura CULTURA Arte Mistero Storia Curiosità COMPORTAMENTO Psicologia Scuola e Università Sessualità Economia ...

microplastiche nell’intestino : ecco il primo studio al mondo che ne svela la presenza nel corpo umano - ma con quali implicazioni per la salute? : Le Microplastiche sono piccole particelle di plastica inferiori a 5 mm e sono utilizzate in vari prodotti per scopi specifici. Vengono create involontariamente dalla scomposizione di pezzi di plastica più grandi attraverso l’erosione, la degradazione e l’usura. Le Microplastiche possono influenzare la salute umana attraverso il tratto gastrointestinale, dove potrebbero influire sulla tolleranza e sulla reazione immunitaria dell’intestino ...

microplastiche hanno contaminato anche il sale da cucina : E’ diventata ormai una vera e propria emergenza ambientale quella generata dalle cosiddette Microplastiche, piccoli frammenti di plastica che hanno invaso il pianeta, provocati dalla dispersione nell’ambiente della plastica, con conseguenze disastrose per l’ambiente e la salute delle persone. Nel corso degli anni svariati studi hanno evidenziato come la diffusione di Microplastiche e le conseguenze che ne derivano siano ...

LifeGate PlasticLess : il progetto per la riduzione delle microplastiche nei mari entra nella fase operativa : entra nel vivo il progetto LifeGate PlasticLess un’iniziativa concreta per la salvaguardia dei mari italiani, nei quali convogliano quasi 90 tonnellate di plastica ogni giorno. Il primo dispositivo, adottato da Volvo Car Italia, è stato posizionato nel porto di marina di Varazze (SV) seguito dall’installazione di altri due dispositivi a marina di Cattolica (RN) e Venezia Certosa marina (VE). Altro partner del progetto è Whirlpool EMEA che, per ...

Ue : Comitato Regioni approva risoluzioni su energia - microplastiche e sport (2) : (AdnKronos) - "Un migliore inserimento delle strategie macroregionali nelle politiche dell'Unione europea dopo il 2020 è indispensabile e i programmi europei devono essere incoraggiati e indirizzati a sostenere meglio i progetti macroregionali -ha sottolineato Fermi- un ruolo sempre più fondamentale

Ue : Comitato Regioni approva risoluzioni su energia - microplastiche e sport : Mialno, 10 ott. (AdnKronos) - La sessione plenaria del Comitato europeo delle Regioni ha approvato pareri e risoluzioni su consumi energetici, contenimento delle microplastiche, valorizzazione dello sport, potenziamento digitale e della banda larga e tutela dei fondi di finanziamento destinati alle

Bibite in plastica - Codacons : allarme tossicità - drink contaminati dalle microplastiche : “Esaminate 18 bottiglie tra cola, tè, gassosa, aranciata, acqua tonica, pescando da varie marche (Seven Up, Pepsi, San Benedetto, Schweppes, Beltè, Coca-Cola, Fanta, Sprite) e tutte sono risultate contaminate da microplastiche con valori che vanno da un minimo di 0,89 mpp/l (microparticelle per litro) ad un massimo di 18,89 mpp/l“: lo spiega in una nota il Codacons. “E’ ormai accertato che le microplastiche sono dei ...

Addio microplastiche nei cosmetici - arriva linea biodegradabile : Trucco, solari, creme idratanti ed emollienti. La cosmetica senza risciacquo può finalmente essere libera da microplastiche. La rivoluzione infatti è già iniziata e l’ambiente ringrazia. A guidare il cambiamento è ancora una volta Novamont che lancia la linea Celus-Bi ottenuta da materie prime rinnovabili, con performance tecniche identiche se non superiori a quelle dei cosmetici esistenti, in grado di biodegradare nel giro di pochi giorni nel ...

L'Europa contro le microplastiche : Una risoluzione appena votata dal Parlamento Europeo vieta l'utilizzo di microplastiche nei prodotti cosmetici e per la pulizia, e incrementa il riciclaggio della plastica

Ambiente - Costa : “Sulle microplastiche non abbassare la guardia” : ”Trovo preoccupante che non si possa bere un sorso di aranciata senza ingerire delle microplastiche. La ricerca presentata oggi ci mostra l’ampiezza del problema che investe ogni bevanda analizzata. Non bisogna abbassare la guardia“. Così il ministro dell’Ambiente Sergio Costa, commentando la ricerca sulla presenza di microplastiche nei soft drink resa nota oggi dal mensile dei consumatori ”Il ...