Le bal | 60 anni di storia attraverso la musica

Maltempo Sardegna - balzarini : “Mai tante opere come negli ultimi 5 anni” : “Mai come negli ultimi cinque anni sono stati fatti tanti investimenti pubblici per mitigare il rischio idrogeologico“. Lo ha dichiarato l’assessore ai Lavori pubblici, Edoardo Balzarini, intervenendo a “Il rischio idrogeologico in Sardegna: passato, presente e futuro”, convegno organizzato dall’Ordine Ingegneri di Cagliari a dieci anni dall’alluvione di Capoterra del 2008. “C’è ancora tanto ...

Ascoli - bimbo di 5 anni cade dal balcone/ Ultime notizie : stava salutando la madre : Ascoli, bimbo di 5 anni cade dal balcone: stava salutando la madre che era uscita con i cani. Le Ultime notizie: è stato trasportato con l'elisoccorso all'ospedale di Ancona(Pubblicato il Mon, 22 Oct 2018 16:43:00 GMT)

Parma - auto con tre giovani si ribalta : Anna muore a 16 anni sulla strada : La vittima è la giovane Anna Pallini, originaria di Traversetolo, che stava viaggiando nell'utilitaria guidata dal fratello appena maggiorenne. Feriti e ricoverati in ospedale il 18enne al volante della vettura e un altro ragazzo di 17 anni loro amico. L'auto su cui i tre viaggiavano ha improvvisamente sbandato finendo fuori strada e concludendo la sua corsa con un violento impatto contro il guardrail.Continua a leggere

Lasciò la figlia di 4 anni al freddo sul balcone per punizione : condannata la mamma : Alla donna è stata comminata una pena di 10 mesi e un giorno di reclusione, con pena sospesa, per abbandono di minore e abuso dei mezzi di correzione

Roma : murale Giacomo balla rivede luce dopo quasi 100 anni : Roma – Un murale di 80 metri quadrati di Giacomo Balla ritrovato dopo quasi 100 anni. È una “scoperta eccezionale” quella avvenuta durante la ristrutturazione di una palazzina della Banca d’Italia in via Milano 24, all’angolo con via Nazionale, un tempo sede del Bal Tic Tac, il primo cabaret futurista attivo a Roma negli anni Venti del Novecento. Nascosta nel tempo dietro carta da parati, tinteggiature, ...

Uomini e Donne/ Luigi Mastroianni stuzzica Lorenzo Riccardi : prima il ballo con Giulia - poi.. (Trono Classico) : Uomini e Donne, anticipazioni trono classico. Sara Affi Fella pronta a dire la sua a Uomini e Donne? Intanto l'ex tronista è stata avvistata e...(Pubblicato il Fri, 19 Oct 2018 15:50:00 GMT)

Ciclismo - il futuro di Vincenzo Nibali. Ancora tre anni da protagonista - nodo rinnovo del contratto con la Bahrein Merida : Il 2018 doveva essere l’anno del sogno iridato per Vincenzo Nibali e invece si è trasformato in un mezzo incubo, soprattutto sul finale. Il fenomeno siciliano però non ha lasciato nulla al caso e, nonostante la sfortuna (davvero clamorosa, con la caduta sull’Alpe d’Huez che ha compromesso un cammino che stava procedendo al meglio), potrà ricordare questa annata in ogni caso in modo positivo: a marzo infatti è arrivata la ...

Giovanni Ciacci/ “Tornerò a ballare - questa volta con una donna. Presto mi sposerò con Damiano” : Giovanni Ciacci Presto convolerà a nozze con il suo Damiano e ha scelto Milly Carlucci e Barbara D'Urso come testimoni di nozze. Nel frattempo vorrebbe tornare a Ballando con le Stelle(Pubblicato il Thu, 18 Oct 2018 12:57:00 GMT)

Che fine ha fatto Federico balzaretti? Lascia il calcio a soli 33 anni : Federico Balzaretti il 12 agosto 2015, tramite una conferenza stampa, annuncia il suo ritiro dal calcio giocato a causa di problemi fisici all’età di 33 anni, entrando a far parte della dirigenza della Roma, dove si occuperà dei ragazzi ceduti in prestito. Per la stagione 2015-2016 è anche opinionista di Premium calcio e a giugno 2016 è ospite fisso a Il grande match su Rai 1 per commentare i post-partita dell’Europeo. SCARICA GRATIS ...

UCCISE LA COMPAGNA E LE MANGIO’ IL CUORE/ Il cannibale condannato a solo 12 anni : Omicidio di efferatezza sconvolgente in Russia: una coppia litiga e lui la uccide con 129 coltellate dopo di che le mangia il CUORE dopo averlo cucinato sul fornello(Pubblicato il Tue, 16 Oct 2018 14:55:00 GMT)

Litiga con la fidanzata - le strappa il cuore e lo mangia bevendo vino : 12 anni al cannibale : Il 35enne si è accanito sulla 27enne con ben 129 coltellate, infine le ha strappato il pomo d'Adamo, il cuore e un polmone con un coltello da cucina e li ha bolliti. Infine li ha mangiati come una pietanza accompagnandoli con un bicchiere di vino. La madre della vittima: "Avrebbero dovuto dargli la pena di morte"Continua a leggere

