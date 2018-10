L' aria che tira | Michaela Biancofiore e il delirio su Berlusconi Sente un fischio

Vieni da me - bloccata l'intervista a Maria De Filippi : ecco il video che non vedrete mai in onda : Caterina Balivo invita Maria De Filippi a Vieni da me, ma l'intervista realizzata nel segmento Tè delle Principesse non è stata mandata in onda nella puntata di lunedì 22 ottobre come era stato ...

Amici di Maria De Filippi - Elodie Di Patrizi e il retroscena su Emma : perché l'amicizia è finita : Ha fatto molto scalpore il distacco tra le due amiche e colleghe Elodie Di Patrizi ed Emma Marrone il motivo di questa drastica decisione se ne era già parlato ma ancora una volta a tornare sulla ...

Gay o etero? Decide il Dna : scoperte quattro varianti genetiche che influenzano le scelte : Si riapre il dibattito sul possibile legame fra l'omosessualità e il Dna, riacceso dalla scoperta di quattro varianti genetiche legate alla preferenza per partner dello stesso sesso. Pubblicata sulla ...

Milano - 'tromba d'aria' e raffiche di vento fino a 60 km/h : nessun ferito grave : La tromba d'aria che ieri sera, 21 ottobre, si è abbattuta sul milanese ha creato non pochi disagi. Le raffiche di vento hanno raggiunto, e in alcuni momenti anche superato, i 60km/h e sono arrivate pure in Brianza e in alcune zone del Pavese. Un fenomeno inaspettato: tetti scoperchiati, rami e tronchi caduti e tegole che si staccavano a causa della potenza del vento. Dopo il caldo insolito di fine ottobre nel Nord Italia, ecco un fenomeno ...

Rocchetta di Cengio - le studentesse arianna Bertone e Camilla Costa vincono la competizione dedicata alla Zucca - FOTO - : Nell'ambito della 14° edizione di "ZuccaInPiazza" promossa dal "Borgo della Zucca" di Rocchetta di Cengio, si è svolta anche la 5° prova di "Master Zucca Chef", il concorso di cucina, che ha come tema ...

Maria MONSÈ/ Lite con la Marchesa poi la pace “Vuoi dormire con me?” (Grande Fratello Vip) : MARIA Monsé, Lite con la Marchesa poi la pace "Vuoi dormire con me?". Si è fatta subito notare la nuova concorrente del Grande Fratello Vip, per alcune ruggini del passato(Pubblicato il Tue, 23 Oct 2018 07:57:00 GMT)

Quota 100 - la misura rimane invariata e con possibili tagli anche nel settore privato : Si continua a discutere sulla famigerata Quota 100 [VIDEO]che alcuni giorni fa ha ricevuto il via libera dal Consiglio dei Ministri assieme alle altre misure contenute nel decreto fiscale. Come gia' tanti sanno, circa 490 mila lavoratori potrebbero accedere al pensionamento dopo il raggiungimento di almeno 62 anni di eta' anagrafica unitamente ai 38 anni di versamenti contributivi. Con Quota 100 previste penalizzazioni fino al 21% In attesa ...

Ave Maria su Tv2000 - nella seconda puntata Michelle Hunziker ospite di Don Marco Pozza : nella prima serata di martedì 23 ottobre, dalle 21:05 in poi, la conduttrice Michelle Hunziker sara' l’ospite speciale della seconda puntata di Ave Maria [VIDEO], la trasmissione condotta da don Marco Pozza su Tv2000. Nel corso della puntata, il cui trailer video è visibile sul sito e sul canale Youtube dell'emittente, la conduttrice svizzera rispondera' alle domande del cappellano del carcere di Padova e raccontera' quali sono i vincoli che la ...

Maria Elena Boschi - look aggressivo alla Leopolda/ Polemica su Twitter : “Perché scrivere degli stivali?” : Maria Elena Boschi, look aggressivo alla Leopolda. E scoppia la Polemica su Twitter tra i giornalisti: “Era necessario scrivere degli stivali?”. Le ultime notizie(Pubblicato il Tue, 23 Oct 2018 06:20:00 GMT)

GF Vip 3 - la Marchesa d'Aragona disinnesca subito la trappola Maria Monsè : Durante l'ultima diretta del Grande Fratello Vip 3, in onda nella prima serata di lunedì 22 ottobre, ha fatto il suo ingresso nella casa di Cinecittà Maria Monsè, nota al pubblico di Canale 5 per essere una delle opinioniste dei salotti di Barbara d'Urso. Insieme a lei, ad entrare in gioco anche Alessandro Cecchi Paone ed Ela Weber. Grande Fratello Vip 3, la diretta della quinta ...

Maria Monsè entra al GF Vip e attacca subito la Marchesa D’Aragona : Grande Fratello Vip: Maria Monsè contro la Marchesa D’Aragona Questa quinta puntata del GF Vip è stata piena di sorprese. E dopo la clamorosa eliminazione della popolare attrice Eleonora Giorgi sono entrati nella casa più spiata dagli italiani ben 3 nuovi concorrenti vip: il giornalista Alessandro Cecchi Paone, la “ex sellerona” di origine tedesca Ela Weber e, dulcis in fundo, la showgirl Maria Monsè. Proprio quest’ultima ...

Maria Mosè/ Nuova concorrente - entra agguerrita contro la Marchesa : “Sei una buffona” (Grande Fratello Vip) : Questa sera, lunedì 22 ottobre, Maria Monsè entrerà nella casa del Grande Fratello Vip 3 come Nuova concorrente. Si prevedono scintille con la Marchesa d'Aragona.(Pubblicato il Tue, 23 Oct 2018 00:50:00 GMT)

Milano - 'tromba d'aria' e raffiche di vento fino a 60 km/h : nessun ferito grave : La tromba d'aria che ieri sera, 21 ottobre, si è abbattuta sul milanese ha creato non pochi disagi. Le raffiche di vento hanno raggiunto, e in alcuni momenti anche superato, i 60km/h e sono arrivate pure in Brianza e in alcune zone del Pavese. Un fenomeno inaspettato: tetti scoperchiati, rami e tronchi caduti e tegole che si staccavano a causa della potenza del vento. Dopo il caldo insolito di fine ottobre nel Nord Italia, ecco un fenomeno ...

Maria De Filippi : ”Mi piacerebbe diventare nonna”. Ma all’improvviso l’ospitata da Caterina Balivo viene bloccata dalla Rai. Scopri il perchè : Un tweet di qualche ora fa lanciato dall’account di Vieni da Me annunciava la presenza di Maria De Filippi nella puntata del programma di Caterina Balivo di lunedì 22 ottobre. Quella della De Filippi... L'articolo Maria De Filippi: ”Mi piacerebbe diventare nonna”. Ma all’improvviso l’ospitata da Caterina Balivo viene bloccata dalla Rai. Scopri il perchè proviene da Gossip, News, VIPs, Anticipazioni, Reality.