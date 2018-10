Lady Gaga per i diritti dei trans contro le politiche di Donald Trump : “Una leadership ignorante” : La battaglia di Lady Gaga per i diritti dei trans e in generale per quelli della comunità LGBTQ nel suo complesso prosegue senza sosta nell'era Trump. La popstar e attrice, in stato di grazia dopo il successo clamoroso al botteghino del film A Star is Born di cui è protagonista al fianco del regista Bradley Cooper, continua ad utilizzare la sua influenza mediatica per diffondere messaggi di apertura e solidarietà. Come già accaduto in ...

Recensione : “A Star Is Born” la rinascita di Lady Gaga parte dal cinema : “A Star Is Born”, remake dell’omonima pellicola del 1937 diretta da William A. Wellam, è il film che segna l’esordio alla regia di Bradley Cooper e il debutto cinematografico di una sorprendente Lady Gaga. Presentato fuori concorso all’ultimo Festival di Venezia, il film narra la storia d’amore tra la celebre rockStar Jackson Maine (Bradley Cooper) e la talentuosissima Ally (Lady Gaga). Jackson è un cantautore ribelle che si divide tra ...

Lady Gaga : il fidanzato le regala un anello da 400mila dollari.. matrimonio alle porte? : Lady Gaga, riceve dal fidanzato un anello da ben 400 mila dollari, non sarà una promessa di matrimonio? Nelle ultime settimane Lady Gaga è stata spesso al centro dei riflettori. Prima per l’uscita del bellissimo film A Star is born, che ha ottenuto un enorme successo conquistando pubblico e critica. Poi per la rivelazione choc ai microfoni di Edward Stern a cui ha confidato di essere stata violentata a 19 anni da un uomo che aveva 20 anni più di ...

Lady Gaga : recensione del film 'A Star Is Born' : Esistono diversi modi di giustificare il successo di una celebrita': a volte si tratta di mera raccomandazione, quasi sempre di fortuna, altre volte ancora – ed in dose molto minore, considerati i tempi che corrono – ci vuole un pizzico di tutti gli elementi sopracitati, più l’innato e puro talento che li accompagni. Lady Gaga, per nostra fortuna, rientra in quest’ultima, dignitosa categoria. Furono forse pochi addetti ai lavori e qualche ...

Video e testo di I’ll Never Love Again di Lady Gaga - il finale struggente di A Star Is Born : I'll Never Love Again di Lady Gaga chiude il film A Star Is Born, con una struggente esibizione della protagonista che celebra il suo amore straziante per il marito Jackson. Si tratta di uno dei tanti brani originali contenuti nella colonna sonora del film, composta dalla stessa Gaga insieme a produttori come Mark Ronson, Lukas Nelson e Jason Isbell. L'album della colonna sonora di A Star Is Born è stato rilasciato scorso venerdì 5 ottobre, ...

Lady Gaga - il toccante discorso a Elle’s women : “Sono stata molestata e aggredita quando avevo 19 anni” : “Dopo che sono stata aggredita, a 19 anni, sono cambiata per sempre. Una parte di me si è spenta. Non l’ho raccontato a nessuno, mi vergognavo”. È stato un discorso toccate, una sorta di confessione a tratti interrotto dalle lacrime, quello di Lady Gaga alla 25esima edizione dell’evento di Elle’s women. Dal palco, vestita con un completo maschile oversize di Marc Jacobs, ha parlato degli abusi subiti da ragazza e le ...

Lady Gaga risanata : Lady Gaga ha una faccia da poco (intendiamoci: da poco tempo). Più o meno da quando si è ammalata di fibromialgia (meglio, da quando ha deciso di dire: sono malata, scusatemi, non ce la faccio, mi fa male tutto), che è tremenda perché irrigidisce e strema il corpo, ossessiona il cervello, infiacchis

Lady Gaga sposerà Christian Carino? Nel toccante discorso su donne e abusi la popstar conferma il fidanzamento : La notizia era nell'aria da tempo, ma a confermarla ora sembra essere la diretta interessata: Lady Gaga sposerà Christian Carino, il manager cui è legata da due anni dopo la traumatica rottura con Taylor Kinney. Nel corso di un toccante discorso fatto durante l'annuale evento Elle Women in Hollywood Celebration, che celebra le donne più meritevoli di Hollywood, l'attrice del film campione di incassi A Star is Born ha ringraziato tutti coloro ...

