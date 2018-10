La Ue boccia la manovra | «Non avevamo alternative»

La Commissione Ue boccia la manovra e chiede una nuova bozza in tre settimane : È la prima volta che avviene una bocciatura immediata, l’Italia ora ha tre settimane di tempo per inviare una nuova bozza di bilancio

Manovra - arriva la bocciatura della Ue : "No alternative - danneggia gli altri Paesi" Di Maio : "Strada giusta - non ci fermiamo" : La Commissione Ue ha deciso di respingere il Documento programmatico di bilancio italiano e di chiederne uno nuovo, che dovrà essere inviato entro tre settimane a Bruxelles

Manovra bocciata a Borsa aperta "37.000€ di debito per abitante" : Da Bruxelles potevano almeno aspettare la chiusura delle Borse. E invece alle poco dopo le 15 è arrivato il verdetto della Commissione europea sul documento programmatico di bilancio dell'Italia. La Commissione europea ha "bocciato" il progetto di bilancio dell'Italia, richiedendo formalmente la presentazione di un nuovo piano entro tre settimane. Segui su affaritaliani.it

SPREAD NERVOSO - SUPERA QUOTA 310 : BORSA IN ROSSO/ Pesa bocciatura Manovra : bruciati 308 miliardi dal 4 marzo : SPREAD NERVOSO oggi e oltre QUOTA 310 punti, mentre la BORSA di Milano segna un profondo ROSSO: Pesa la bocciatura della Manovra da parte dell'UE. Da marzo "bruciati" 300 miliardi di euro