La Ue boccia la Manovra e chiede una nuova bozza entro tre settimane

La Ue boccia la manovra : ANSA, - BRUXELLES, 23 OTT - La Commissione Ue ha deciso di respingere il Documento programmatico di bilancio italiano e di chiederne uno nuovo, che dovrà essere inviato entro tre settimane a Bruxelles.

bocciatura manovra - se il governo vuole la rissa con l'Europa : Per l'esecutivo i rischi, per i risparmi e per il Paese, non sono superiori ai vantaggi che potranno arrivare da un sanguinoso muro contro muro con le istituzioni europee

