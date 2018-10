La ricarica wireless di Google Pixel 3 è limitata a 5W con basette di terze parti

Xiaomi Mi MIX 3 : confermata la ricarica wireless e i video in Super Slow Motion a 960 fps : Il nuovo Xiaomi Mi MIX 3 arriverà tra pochi giorni, infatti la presentazione è fissata per il 25 ottobre e tutto il mondo della tecnologia è in grande attesa. Ad aumentare l’euforia ci ha pensato, leggi di più...

Xiaomi Mi MIX 3 avrà una ricarica wireless più rapida : Xiaomi Mi MIX 3 verrà presentato ufficialmente il 25 ottobre, nel frattempo il produttore pre-annuncia la presenza di una ricarica wireless più rapida. L'articolo Xiaomi Mi MIX 3 avrà una ricarica wireless più rapida proviene da TuttoAndroid.

Huawei Mate 20 e Mate 20 Pro ufficiali : ricarica reverse wireless e IA migliorata : Proprio in questi momenti si sta tenendo a Londra la presentazione di Huawei che ci ha svelato i nuovi smartphone della serie Mate, cioè il Mate 20 e il Mate 20 Pro. Sicuramente due smartphone leggi di più...

Jet Charge è la seconda opzione di OnePlus per rimpiazzare Dash Charge. E sulla ricarica wireless… : A luglio vi riportavamo come OnePlus avesse avviato l'iter per registrare Warp Charge, ma alle orecchie dei curiosi era evidentemente sfuggita la Jet Charge L'articolo Jet Charge è la seconda opzione di OnePlus per rimpiazzare Dash Charge. E sulla ricarica wireless… proviene da TuttoAndroid.

Una nuova tecnologia di ricarica wireless da 50W è in fase di test : Il noto leaker Ice Universe mostra l'immagine di un nuovo sistema di ricarica rapida wireless in grado di erogare una potenza di 50W, L'articolo Una nuova tecnologia di ricarica wireless da 50W è in fase di test proviene da TuttoAndroid.

OUKITEL WP1 porta la ricarica wireless anche sui rugged phone : OUKITEL WP1 è il primo rugged phone del produttore cinese a offrire la ricarica wirless, oltre a poter contare su una scheda tecnica di tutto rispetto. L'articolo OUKITEL WP1 porta la ricarica wireless anche sui rugged phone proviene da TuttoAndroid.

Basi di ricarica wireless : quale acquistare : Dopo una presentazione promettente, in questi anni le Basi di ricarica wireless hanno un po’ perso il loro fascino. Pochi produttori hanno spinto su questa soluzione, in parte per i limiti tecnologici e in parte leggi di più...

OnePlus 6T : NIENTE ricarica wireless - Certificazione IP - Jack 3.5mm e Audio Stereo : Ultime novità, informazioni e rumors su OnePlus 6T: non avrà la Ricarica Wireless, non avrà Certificazione IP67 o iP68, NIENTE Jack da 3.5mm e NIENTE Audio Stereo. Male male! Problemi e difetti di OnePlus 6T Aspettando la presentazione ufficiale del 17 Ottobre, emergono in rete nuove informazioni e dettagli su OnePlus 6T, il nuovo top di gamma dell’azienda […]

OnePlus 6T : NIENTE ricarica wireless - Certificazione IP - Jack 3.5mm e Audio Stereo : Ultime novità, informazioni e rumors su OnePlus 6T: non avrà la Ricarica Wireless, non avrà Certificazione IP67 o iP68, NIENTE Jack da 3.5mm e NIENTE Audio Stereo. Male male! Problemi e difetti di OnePlus 6T Aspettando la presentazione ufficiale del 17 Ottobre, emergono in rete nuove informazioni e dettagli su OnePlus 6T, il nuovo top di gamma dell’azienda […]

Huawei Mate 20 : nuovi indizi su Wireless Easy Projection - HiVision e ricarica wireless : Una nuova analisi del firmware di Huawei Mate 20 conferma la presenza di alcune caratteristiche indicate nei giorni scorsi da u sito israeliano. L'articolo Huawei Mate 20: nuovi indizi su wireless Easy Projection, HiVision e ricarica wireless proviene da TuttoAndroid.

ricarica wireless presto anche sui Samsung Galaxy di poco prezzo? Un chiaro indizio : I prossimi Samsung Galaxy di fascia media, quelli che solitamente si acquistano ad un prezzo estremamente contenuto rispetto alle ammiraglie, saranno sempre più performanti e dotati di feature esclusive. La strategia del produttore è segnata da una serie di ultime mosse, in parte pure già raccontate sul nostro magazine: quella odierna prevede l'introduzione del plus della Ricarica wireless proprio sui device pensati per un segmento di mercato ...

OnePlus 6T non avrà ricarica wireless - certificazione IP e jack audio : OnePlus 6T non avrà ricarica wireless, certificazione IP contro acqua e polvere e jack audio da 3,5 mm, ma per Pete Lau tutto ciò sarà "dimenticato" grazie alla presenza del sensore di impronte integrato nel display. L'articolo OnePlus 6T non avrà ricarica wireless, certificazione IP e jack audio proviene da TuttoAndroid.

Samsung pronta a portare la ricarica wireless sui medio gamma e a lanciare una basetta da venti dollari : A quanto riferiscono le voci che citano un funzionario dell'azienda sudcoreana, il prossimo passaggio passerebbe dalla ricarica wireless L'articolo Samsung pronta a portare la ricarica wireless sui medio gamma e a lanciare una basetta da venti dollari proviene da TuttoAndroid.

Ecco come sarà Pixel Stand - il dock di ricarica wireless di Pixel 3 : ... giorno in cui Big G presenterà ufficialmente i suoi Pixel 3 durante una serie di eventi dedicati organizzati in contemporanea in tutto il mondo. Insieme agli smartphone, di cui conosciamo ormai ...