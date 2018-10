La prima agenzia di influencer Condé Nast al mondo

gqitalia

: Spazio, lanciata la prima missione europea su Mercurio - Agenzia_Ansa : Spazio, lanciata la prima missione europea su Mercurio - lorepregliasco : Per la prima volta dall'insediamento del Governo Conte Lega e 5 Stelle scendono nella #supermedia @you_trend… - Agenzia_Ansa : Gli sfollati del #PonteMorandi di #Genova hanno ricevuto il via libera per rientrare nelle proprie abitazioni, per… -

(Di martedì 23 ottobre 2018) LaSocial Talent Agency, inaugurata oggi daItalia, è ladiala essere gestita da una– e più in generale da un gruppo dell’editoria mainstream. Parte già con 27italiani e internazionali, affermandosi così da subito come il più grande incubatore di social talent in Italia. L’rappresenterà e gestirà talent selezionati attraverso un approccio innovativo all’marketing, che privilegia i profili più autentici – hashtag e parola d’ordine, #ShareRealTalent – e le storie più interessanti, quelle di “inspired & inspiring people”. Ovvero personaggi scelti non sulla base dei semplici numeri, ma della capacità di rappresentare, in modo “verticale” e specializzato, un reale talento – atleti, attori, registi, fotografi – e quindi di porsi in modo credibile rispetto alle loro community, che vanno da ...