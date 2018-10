La porta rossa | Lino Guanciale non si sbilancia sulla terza stagione

Fine riprese de La porta rossa 2 - l’annuncio di Lino Guanciale : “Non si parla ancora di un seguito” (foto e video) : Le riprese de La Porta Rossa 2 si sono concluse. Nelle ultime ore, Lino Guanciale ha invaso i social per annunciare la chiusura del set del secondo capitolo della fiction di Rai2. Insieme a lui, anche gli altri protagonisti tra cui Gabriella Pession, Valentina Romano e Andrea Bosca hanno salutato la città triestina che per sei mesi é stata la loro casa. La suggestiva location ha fatto da sfondo alle storie di Leonardo Cagliostro anche nella ...

Lino Guanciale conferma : “Dopo L’Allieva 2 e La porta rossa 2 - basta fiction”. Un addio o una lunga pausa? : Dopo Non Dirlo al Mio Capo 2, Lino Guanciale torna con L'Allieva 2, su Rai1 dal 25 ottobre. La seconda stagione della fiction basata sulla saga letteraria di Alessia Gazzola andrà in onda dal 25 ottobre con sei serate consecutive. Alla fine del primo ciclo di episodio, Claudio (Guanciale) aveva dichiarato ad Alice (Alessandra Mastronardi) il suo amore. Lei, divisa tra il reporter Arthur e il sentimento per il il dottor Conforti, sceglie di ...

ELIA FONGARO SQUALIFICATO DAL GRANDE FRATELLO VIP?/ Ha aperto la porta rossa : il video incriminato : ELIA FONGARO rischia l’eliminazione dalla Casa del GRANDE FRATELLO VIP? Proprio in queste ore, questa voce gira incessantemente tramite Twitter: ecco cosa è successo.(Pubblicato il Sun, 14 Oct 2018 20:26:00 GMT)

Lino Guanciale a OffStage tra gli inizi nel rugby - da Woody Allen a La porta rossa : “E pensare che non volevo fare tv” (video) : Lino Guanciale a OffStage racconta i suoi inizi nel mondo del rubgy. Attore poliedrico e artista impegnato, l'interprete di Enrico Vinci in Non Dirlo al Mio Capo 2 (ora in televisione su Rai1) svela come lo sport sia stato il suo trampoLino di lancio. Intervistato da Carla Signoris nella puntata del 2 ottobre, ha dichiarato: "Ho cominciato a giocarci quando avevo 11 anni, poi ho smesso a 20, quando sono entrato in accademia. È uno sport dove ...

Napoli - la porta è stregata : 0-0 ?all'esordio con la Stella Rossa : Il Napoli, inserito nell'ostico Gruppo C insieme a Liverpool e Paris Saint Germain, non va oltre lo 0-0 nel match di esordio contro la Stella Rossa di Belgrado al Marakana. Gli azzurri...

“Derubato”. Ladri a casa Iannone. Roba grossa : ecco cosa gli hanno portato via : Brutta, bruttissima giornata per Andrea Iannone, il centauro e fidanzato di Belen Rodriguez che, di ritorno dall’ultimo Gran Premio di motociclismo di San Marino (dove si è piazzato in ottava posizione), ha ritrovato svaligiata la sua casa di Milano. La notizia è stata data dalla pagina Instagram di Tabloit.it, che ha anche pubblicato una foto esclusiva di Iannone che si reca in questura per denunciare il furto subito. Stando a ...

GIORGIO MANETTI LASCIA UOMINI E DONNE/ Trono Over : la porta rossa del Grande Fratello Vip si spalanca? : GIORGIO MANETTI LASCIA UOMINI e DONNE: il cavaliere non farà parte del parterre della nuova stagione del Trono Over. La conferma arriva dal settimanale Chi.(Pubblicato il Wed, 29 Aug 2018 18:01:00 GMT)

Lino Guanciale concede il bis : nella prossima stagione in tv con Non dirlo al mio Capo 2 - L’Allieva 2 e La porta rossa 2 : Lino Guanciale In una recente intervista, Lino Guanciale ha dichiarato di volersi prendere una pausa e allontanarsi dalla tv per dedicarsi al teatro e alla scrittura. Tutto questo non prima di aver concesso il bis alle fortunate serie che lo hanno visto con successo protagonista negli ultimi anni. nella prossima stagione l’attore sarà, infatti, presente con i secondi capitoli delle fiction Non dirlo al mio Capo, L’Allieva e La Porta ...

Lino Guanciale concede il bis : nella prossima stagione in tv con Non dirlo al mio Capo 2 - L’Allieva 2 e La porta rossa 2 : Lino Guanciale In una recente intervista, Lino Guanciale ha dichiarato di volersi prendere una pausa e allontanarsi dalla tv per dedicarsi al teatro e alla scrittura. Tutto questo non prima di aver concesso il bis alle fortunate serie che lo hanno visto con successo protagonista negli ultimi anni. nella prossima stagione l’attore sarà, infatti, presente con i secondi capitoli delle fiction Non dirlo al mio Capo, L’Allieva e La Porta ...

Lino Guanciale concede il bis. La prossima stagione in tv con Non dirlo al mio capo 2 - L’allieva 2 e La porta rossa 2 : Lino Guanciale In una recente intervista, Lino Guanciale ha dichiarato di volersi prendere una pausa e allontanarsi dalla tv per dedicarsi al teatro e alla scrittura. Tutto questo non prima di aver concesso il bis alle fortunate serie che lo hanno visto con successo protagonista negli ultimi anni. Nella prossima stagione l’attore sarà, infatti, presente con i secondi capitoli delle fiction Non dirlo al mio capo, L’Allieva e La Porta ...