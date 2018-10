La nuova stagione del Centro Teatrale Bresciano

Una nuova stagione in partenza per 'Musica in Crescendo' : ... per questo l'associazione ha programmato delle giornate aperte per far conoscere da vicino ai ragazzi che vogliono avvicinarsi al mondo della musica i corsi che sarà possibile seguire. Docenti e ...

Ascolti TV : i debutti della nuova stagione 2018/2019 confrontati con quelli dell’anno precedente : L'Isola di Pietro 2 Si dice che “chi ben comincia è a metà dell’opera“. Non sempre è così in televisione, ma è innegabile che una buona o una cattiva partenza possa arrivare a condizionare l’intero esito dell’annata catodica. Andiamo a scoprire, volta per volta, come sono andati i debutti del 2018/2019 confrontati con quelli della stagione precedente. Ecco chi sale e chi scende. debutti 21 ottobre ...

Ubisoft e Vodafone lanciano la nuova stagione di tornei di Rainbow Six Siege : Ubisoft annuncia l'inizio della nuova stagione dei tornei nazionali di Tom Clancy's Rainbow Six Siege, che sarà protagonista di ESL Vodafone Championship, il prestigioso torneo esport italiano, organizzato da ProGaming Italia in collaborazione con Vodafone. La stagione invernale del torneo prevede la partecipazione dei dieci migliori team italiani, che si sfideranno per accedere alla finale del 16 dicembre presso il Vodafone Theatre di Milano e ...

L’Isola di Pietro 2 - anticipazioni e sinossi della nuova stagione al via il 21 ottobre su Canale 5 : L’Isola di Pietro 2 prende il via proprio oggi, 21 ottobre, dopo il successo della prima stagione, su Canale 5. La serie, coprodotta da RTI e Lux Vide, sarà ancora ambientata nel suggestivo panorama dell’ isola di San Pietro, mentre il protagonista è Gianni Morandi nei panni di Pietro Sereni, pediatra rimasto vedovo, che trascorre la sua vita tra le corse mattutine e l’ospedale della cittadina di Carloforte. I segreti inconfessabili ...

Laurino - riapre il teatro comunale - approvata la nuova stagione teatrale : Il teatro è stato recuperato diversi anni fa con un intervento di riqualificazione che lo ha portato all'antico splendore, e dal 2007 è la location ideale per eventi e spettacoli. La giunta comunale ...

Report - la nuova stagione al via lunedì in Tv su Rai 3 con il caso Juventus : Lunedì 22 ottobre, in prima serata Tv su Rai 3, prende il via una nuova stagione di Report, il programma d'inchieste condotto da Sigfrido Ranucci. Quest'anno la linea editoriale della trasmissione tocchera' argomenti quali la malasanita', la criminalita', il crollo del Ponte Morandi a Genova e altre tematiche d'interesse sociale. Nella serata di lunedì 22 ottobre, subito dopo Report, il palinsesto di Rai 3 prevede anche la messa in onda della ...

Fondazione Teatro Garibaldi di Modica : la nuova stagione : Presentati i nuovi cartelloni di Teatro e musica della Fondazione Teatro Garibaldi di Modica. Grandi artisti e collaborazione con il Teatro Bellini.

Grandi classici di teatro - cinema - musica e letteratura nelle riletture originali di artisti contemporanei : al via la nuova stagione del ... : In cartellone anche Ascanio Celestini che lunedì 14 gennaio propone un viaggio attraverso tre suoi spettacoli. Con la B allata dei senza tetto l'artista porta in scena personaggi di Laika , Pueblo e ...

Il Trono di spade - in attesa della nuova stagione arriva "Fuoco e sangue" : Ha lasciato tutti con il fiato sospeso l'ultima puntata della settima stagione de Il Trono di spade e mentre i fan aspettano con trepidazione di conoscere il seguito, possono approfondire la storia ...

Melegatti : Donazzan - crisi finita - si apre una nuova stagione di rilancio industriale (2) : (AdnKronos) - Su richiesta delle organizzazioni sindacali l’assessore ha assunto l’impegno di verificare, anche con il Ministero del lavoro, tutti gli strumenti eventualmente disponibili per tutelare i lavoratori al momento rimasti al di fuori del nuovo perimetro aziendale. “Alla luce degli accordi

Melegatti : Donazzan - crisi finita - si apre una nuova stagione di rilancio industriale : Venezia, 18 ott. (AdnKronos) - L’assessore regionale Veneto al lavoro Elena Donazzan ha incontrato oggi, nella sede regionale del palazzo Grandi Stazioni, i rappresentanti della nuova proprietà di Melegatti e i rappresentanti sindacali dei lavoratori. L’incontro, al quale ha partecipato l’unità regi

Narcos : Messico - il trailer della nuova stagione : “Cambia la storia, ma non la sostanza” si legge nel nuovo trailer di Narcos: Messico. La serie Netflix dedicata al mondo del narcotraffico, dopo due stagioni dedicate a Pablo Escobar e un’altra al cartello colombiano di Cali, cambia scenario e si trasferisce dunque nel paese del Centroamerica per focalizzarsi su altri personaggi e altre vicende, ma sempre partendo da fatti reali legati al commercio della cocaina. La nuova ...

Rocco Schiavone 2 - parte la nuova stagione su Rai 2 : Finalmente ci siamo: torna Rocco Schiavone 2, la fiction di successo interpretata da Marco Giallini e trasmessa in prima serata su Rai 2 L’attesa è finita! I nuovi episodi di Rocco Schiavone 2 arrivano in prima serata su Rai2 con una nuova ed avvincente stagione. Come sempre protagonista principale sarà il maleducato e cinico vicequestore interpretato da Marco Giallini. Rocco Schiavone 2018: quando va in onda Al via da mercoledì 17 ottobre ...

Atlantide : Andrea Purgatori apre la nuova stagione con «l’illusione populista» : Andrea Purgatori Andrea Purgatori racconterà «l’illusione populista» al potere. Prima che qualcuno pensi ad un approfondimento d’attualità, va precisato che il giornalista si riferirà al passato. Nella prima puntata della nuova stagione di Atlantide – Storie di uomini e di Mondi, in onda stasera su La7, il conduttore ripercorrerà l’ascesa del Peronismo in Argentina, attraverso documenti e testimonianze di valore storico. La ...