La migliore fotocamera per smartphone? Quella con il software più evoluto | altro che

(Di martedì 23 ottobre 2018) Uno dei motivi per i quali scegliamo un nuovopiuttosto che unè perché scatta belle foto. Si è passati di recente dall’avere una solaintegrata a ben tre, e molti pensano che sia solo l’aumento dei componenti fisici a regalarci foto migliori. In realtà questo è vero solo in parte, perché molto del lavoro viene fatto via, ossia da un codice integrato che lavora in automatico per migliorare gli scatti. Pensate per esempio a quando scattate una foto in un ambiente con poca luce: senza che facciate nulla, ci pensa il telefono a creare un’immagine abbastanza luminosa da poter vedere il soggetto. In parte il merito va ai sensori fotografici, ossia a quei componenti fisici che catturano la luce: in questo senso avere tre sensori invece che uno permette di raccogliere maggiori informazioni sulla scena che si sta inquadrando. C’è ...