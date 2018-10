La manovra tra fake news e falsi keynesiani con 3 incubi finali

manovra - la trattativa segreta con Bruxelles : così Lega - Savona e Tria possono fregare Luigi Di Maio : Dietro lo slogan 'la Manovra non si cambia' nel governo si procede con la ' trattativa segreta ' con l' Unione europea . Una trattativa che potrebbe vedere in prima fila la Lega e i ministri economici ...

Medici contro la manovra : oggi stop agli straordinari : Giornate di tensione per il settore sanitario, con Medici e dirigenti pronti ad incrociare le braccia , per protestare contro l e decisioni contenute nel Decreto fiscale che sta prendendo forma in ...

manovra - Savona : "Verifica trimestrale non è richiesta correzione" : E rispetto al Reddito di Cittadinanza , il Ministro ribadisce che si tratta di uno "strumento importante" e necessario per "affrontare gli effetti della robotizzazione dell'economia" che implica un ...

manovra & ENERGIA/ I passi indietro del Governo dal contratto Lega-M5s : Nel Documento programmatico di bilancio 2019 trasmesso a Bruxelles si possono trovare delle discordanze con il contratto di Governo in tema di ENERGIA .

Battaglia (Unsa-Confsal) : "Nella manovra mancano risorse per rinnovi contratti statali" : Paestum (Sa), 19 ott. (Labitalia) - “Al momento, il giudizio sul Def non può essere positivo: n[...]

Leopolda - manovra - Renzi al governo : "Fermatevi - vostra incompetenza mette in pericolo Italia" : Alla nona edizione 8.500 iscritti e 4 mila presenze alla prima serata, il doppio delle precedenti edizioni. L'ex premier dice al governo : "Non è che c'è un eccesso di manine, c'è una mancanza di cervello"

Leopolda - l'allarme di Renzi sulla manovra : "Fermatevi - state mettendo in pericolo l'Italia per la vostra incompetenza" : 8.500 iscritti per la nona edizione. Grande folla. L'ex premier al governo: "Non è che c'è un eccesso di manine, c'è una mancanza di cervello!"