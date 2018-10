La lavanda ha un effetto rilassante | la scienza conferma | potrebbe sostituire gli

meteoweb.eu

(Di martedì 23 ottobre 2018) Laesercita il suoovunque intorno a noi, dai giardini alle bombe da bagno e agli ammorbidenti. Allora perché non viene usata in cliniche ed ospedali? E cosa c’è di vero dietro questa sua “magia”? Lo svela uno studio pubblicato su Frontiers in Behavioral Neuroscience, che dimostra per la prima volta che il composto linalolo dellavaporizzata deve essere inalato e non assorbito dai polmoni per esercitare i suoi effetti rilassanti. Nonostante la medicina popolare sostenga da sempre che i composti profumati degli estratti vegetali possano alleviare l’ansia, come spiegato dal Dott. Hideki Kashiwadani (Kagoshima University, Giappone), la medicina moderna li ha trascurati, nonostante il bisogno di alternative più sicure agli attuali farmaci ansiolitici, come la benzodiazepine. Numerosi studino i potenti effetti rilassanti del linalolo, ma ...