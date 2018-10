La Juventus diventa Rubentus Il Manchester United accende la sfida

Ancelotti ‘affonda’ la Juventus : “Ronaldo? Ha l’unica colpa di essere diventato bianconero” : Il Napoli accorcia le distanze dalla Juventus e l’allenatore Carlo Ancelotti infiamma la corsa scudetto. Ecco le dichiarazioni bollenti da parte dell’allenatore azzurro a ‘France Football’. “Non c’è un chiaro stile Ancelotti – ha spiegato l’allenatore del Napoli – Io guardo i giocatori che ho e adatto il mio stile a loro”. Su Cristiano Ronaldo. “Il suo arrivo è un grande ...

Infortunio Douglas Costa - il brasiliano rientra e diventa l’arma in più per la Juventus : già in campo contro il Genoa? : L’inizio di stagione per Douglas Costa non può considerarsi soddisfacente: solo una presenza da titolare, alla prima contro il Chievo, su cinque, l’espulsione per l’episodio deplorevole dello sputo a Di Francesco e le conseguenti 4 giornate di squalifica, la successiva panchina contro il Siviglia in Champions League e l’ingresso in campo con duplice Infortunio annesso alla caviglia sinistra e agli adduttori della coscia ...

Juventus - Bonucci : 'Ronaldo ti fa rendere meglio. Bernardeschi è diventato uomo' : ROMA - ' Ventura ? Credo che sia importante per lui ritrovare una panchina, dopo la mancata qualificazione al Mondiale ha la chance per mettere in mostra il calcio che lo ha fatto arrivare alla guida ...

Juventus - Agnelli fa il “Marchese del Grillo”. E la Serie A diventa uno zerbino : “Mi dispiace, ma io so’ io, e voi non siete un cazzo”. La celebre frase del Marchese del Grillo sembra essere diventata un po’ lo slogan della Juventus di Andrea Agnelli. Che fa quello che le pare. Non soltanto in campo, dove vince con una facilità disarmante anche in quest’inizio di stagione, ripartita esattamente com’era finita, con i bianconeri davanti a tutti e le altre ad inseguire in affanno. Adesso, però, la Juve vuole dominare pure ...

CRISTIANO RONALDO - IN GOL ALLO Juventus STADIUM? / Video - oggi il sogno diventa realtà anche per Torino : CRISTIANO RONALDO, in gol ALLO JUVENTUS Stadium con la Lazio? Video, contro il Chievo Verona il portoghese ha registrato numeri da brividi: ecco i dati(Pubblicato il Sat, 25 Aug 2018 18:05:00 GMT)

Deejay diventa radio ufficiale della Juventus : radiocronache live per la Champions : Nuova partnership per la Juventus: il club ha stretto un accordo con radio Deejay, che diventa radio ufficiale dei bianconeri. L'articolo Deejay diventa radio ufficiale della Juventus: radiocronache live per la Champions è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Juventus - De Cecco diventa nuovo Official Partner bianconero : Nuova Partnership per la Juventus: la società bianconera ha annunciato l'accordo che unirà il club a De Cecco. L'articolo Juventus, De Cecco diventa nuovo Official Partner bianconero è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.