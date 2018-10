La Juve vince 1-0 all' Old Trafford

Usain Bolt : "Juve - sei forte! Ma vince il mio United 1-0" : I l pollo da Nando's si ordina per 13 sterline, che Usain Bolt tutto sommato si può permettere. Nel 2017, quando gli hanno chiesto come avrebbe voluto festeggiare l'addio all'atletica, il re dei 100 ...

Mourinho : 'La Juve può vincere la Champions' : 'È a un livello in cui non ha bisogno che parli di lui, è uno dei migliori giocatori al mondo e nessuno può dire altrimenti - dice …

Juventus - Pjanic sul Napoli : “Giocare bene senza vincere non serve” : In un’intervista al The Guardian, il centrocampista della Juventus Miralem Pjanic ha parlato del suo stile in campo, del gioco del Napoli e della Champions, ossessione bianconera. Secondo lui, il segreto per vincere è basarsi sulla semplicità, elemento che esalta la bellezza del calcio: “Non mi interessa fare dieci doppi passi a partita o una serie di colpi di tacco. Sono molto più affascinato dalla semplicità del gioco, perché ...

Manchester United - Shaw pronto per la Juventus : 'Dobbiamo vincere!' : Manca poco al match di Champions League tra Manchester United e Juventus , con entrambe le squadre che arrivano da due pareggi in Premier e in Serie A. La voglia di riscatto da parte di Allegri e ...

Juventus - Rugani : 'Il destino di una squadra vincente si affronta con maturità e consapevolezza' : Dopo aver vinto tutte le partite la Juventus si è fermata in casa contro il Genoa per la prima volta in questa stagione. Non a caso lo stesso tecnico Massimiliano Allegri nella conferenza della ...

Il Napoli vince e si porta a -4 dalla Juve : Il passo falso della Juve di Ronaldo riapre il campionato di Serie A. Ne approfitta il Napoli vincente nell’anticipo serale

Il Napoli vince 3-0 contro l'Udinese : azzurri a meno quattro dalla Juventus : Il Napoli di Carlo Ancelotti espugna per 3-0 la Dacia Arena dell'Udinese di Velazquez. A decidere la sfida Fabian Ruiz con il primo gol in Serie A e con la maglia degli azzurri, Dries Mertens, a otto minuti dalla fine, con un calcio di rigore e Rog all'86'. I partenopei hanno vinto su un campo difficile e hanno sfruttato così alla grande il piccolo passo falso della Juventus che alle 18 ha pareggiato per 1-1, in casa, contro il Genoa di Ivan ...

Juve - Pjanic : 'Testa già a Manchester? No - volevamo vincere col Genoa. Io e Ronaldo...' : Dopo la sfida pareggiata 1-1 contro il Genoa, Miralem Pjanic ha così parlato a Sky Sport: 'Testa già a Manchester? La volontà era sicuramente quella di vincere, poi il Mister ci ha avvertito, sappiamo sempre che dopo la sosta le partite più difficili sono le prime, perché sono ...

Juventus - Allegri : "Oggi bisognava vincere - avevamo la testa a Manchester" : Il tecnico bianconero dopo il primo stop stagionale col Genoa: "Un pareggio che fa bene così torniamo coi piedi per terra"

Incredibile - la Juve non vince. Non basta la rete di Ronaldo : all'Allianz è 1-1 col Genoa : Si ferma a otto la striscia di vittorie di fila della Juventus, bloccata sull'1-1 dal Genoa all'Allianz Stadium nell'anticipo della nona giornata di Serie A. Alla rete di Ronaldo nel primo tempo ...

Allegri avvisa la Juve : "Piatek è una sorpresa - ma noi dobbiamo vincere per allungare" : Massimiliano Allegri, quanto può essere stimolante stabilire il nuovo record di vittorie iniziali della Serie A? 'Non è questione di tenerci, ma questi momenti sono pericolosi. Quando si viene da 8 ...

Da Calciopoli ad Alto Piemonte - fino al caso Ronaldo : la Juve stravince ma è condannata ad essere perseguitata : ... salta fuori un colloquio di Marotta nel quale l'ex ad chiede ad un giornalista de La Gazzetta dello Sport di trattare la storia che lo riguarda senza associarlo iconograficamente a dei pregiudicati. ...

Milito : 'Il derby lo decide Lautaro. Ecco come si batte il Milan. La Juve può vincere la Champions. Il Triplete e Mou...' : Intervistato dal Corriere dello Sport l'ex attaccante dell'Inter e attuale ds del Racing Club, Diego Milito ha detto la sua in vista del derby contro il Milan . come vede il derby? 'Il derby sarà una partita molto equilibrata. Sono ...

Serie A Story - ottavo episodio. Stagione 2002-03 : vince ancora la Juve con due giornate di anticipo. Al Milan la Champions League in una finale tutta italiana : Prosegue il nostro viaggio nella storia del nostro Campionato di Serie A. Anno 2002. Il Brasile vince il suo quinto Mondiale sconfiggendo in finale la Germania per 3-0: i verdeoro mantengono il primato di Nazionale ad aver vinto più Mondiali nella storia, aumentando il loro bottino a cinque Coppe del Mondo. Grande trascinatore della Seleçao è il “Fenomeno” Ronaldo, capocannoniere del torneo con 8 reti, che passa in quell’estate dall’Inter al ...