La Juve si allena in vista dell' incontro con lo United in Champions League

Infortunio Mandzukic - salta Manchester Utd-Juventus / Distorsione alla caviglia in allenamento : L'Infortunio di Mandzukic colpisce la Juventus proprio alla vigilia della sfida contro il Manchester United. Per una Distorsione alla caviglia il croato non parte per l'Inghilterra.(Pubblicato il Mon, 22 Oct 2018 16:17:00 GMT)

Gol Pjanic - rete pazzesca in allenamento : attesa per Manchester United-Juve [VIDEO] : GOL Pjanic – Si avvicina sempre di più la giornata di Champions League, un turno che preannuncia grande spettacolo. In campo la Juventus di Massimiliano Allegri, i bianconeri sono reduci dalla deludente prestazione in campionato contro il Genoa. Adesso la squadra è già al lavoro per preparare l’importante match di Champions League, due vittorie su due per i bianconeri che adesso proveranno a conquistare la qualificazione nella ...

Juventus - Dybala / Oggi si è allenato! L'infortunio con l'Argentina è già alle spalle? : Paulo Dybala è tornato alla Juventus con i postumi di un infortunio accusato con l'Argentina. Oggi però si è allenato e ci sono speranze di vederlo in campo sabato contro il Genoa.(Pubblicato il Thu, 18 Oct 2018 21:44:00 GMT)

Juventus - sospiro di sollievo per Allegri in vista del match con il Genoa : Dybala si allena in gruppo : L’attaccante argentino ha lavorato oggi con il resto del gruppo, lanciando la propria candidatura per il match con il Genoa Giorno dopo giorno la Juventus ritrova i reduci dalle Nazionali e così questo pomeriggio sono rientrati alla base Dybala, Bentancur e Cuadrado. Il colombiano si è limitato ad un lavoro atletico, mentre i primi due si sono uniti al resto del gruppo, che ha proseguito la preparazione in vista della sfida contro il ...

Juventus - il ginocchio di Dybala non preoccupa più : si è allenato con i compagni : TORINO - Buone notizie per Massimiliano Allegri. Paulo Dybala , uscito dolorante dal Superclasico Brasile-Argentina , sembra aver superato i problemi al ginocchio destro e oggi ha lavorato ...

Juventus - Dybala è già guarito : si è allenato col gruppo : Le sensazioni emerse ieri erano quelle giuste. La botta al ginocchio destro presa da Paulo Dybala durante Argentina-Brasile è stata completamente assorbita e l'argentino questo pomeriggio si è ...

Promozione A - Sparta Novara fatale per Talarico : la Juve Domo cambia allenatore : Otto punti in sei partite ed una sconfitta interna rimediata contro lo Sparta Novara sono costati carissimi ad Antonio Talarico. Colui che era stato incaricato alla guida tecnica della Juve Domo ...

La Juventus riposa - Douglas Costa no : allenamento alla Continassa : TORINO - Massimiliano Allegri ha disposto due due giorni di riposo per rigenerare le energie in vista del tour de force delle prossime settimane. La ripresa degli allenamenti è prevista per domani ma ...

Super rovesciata nell'allenamento della Juve - il suo autore vi sorprenderà : CR7? No, Barzagli. Una rovesciata perfetta durante gli allenamenti che lascia tutti di stucco. Un gesto tecnico eccezionale che nemmeno Douglas Costa si aspettava, e la sua espressione è eloquente, ...

Juventus - splendida rovesciata di Barzagli in allenamento. VIDEO : Un gesto atletico pazzesco, quello realizzato oggi in allenamento da Andrea Barzagli. Durante la seduta odierna alla Continassa, sul cross di Cristiano Ronaldo il difensore si è alzato per una ...

Juventus - Bonucci : “Fischi meritati - vorrei allenare i bianconeri” : Leonardo Bonucci svuota il sacco sulle pagine dell’odierna edizione del “Corriere dello Sport”. Un’intervista che svela i motivi del suo addio e sottolinea il grande rammarico nell’aver lasciato i bianconeri. Poi il sogno per il futuro: “allenare la Juve”. “E’ una bella sensazione, ora mi sento a casa” “Qui mi sento a casa. Lasciare tutto […] L'articolo Juventus, Bonucci: ...

Caso Ronaldo : Agnelli presente all'allenamento della Juve : Come si legge sul Corriere dello Sport , ieri il presidente della Juventus Andrea Agnelli si è recato al centro di allenamento per stare vicino alla squadra prima della partenza per Udine. E' possibile che il numero uno del club ...

Paratici lascia la Juventus? Agnelli lo promuove/ Ultime notizie - obiettivo Zidane - ma "Zizou" vuole allenare : Fabio Paratici la Juventus? Ultime notizie, voci su un altro addio eccellente dopo quello di Marotta: Andrea Agnelli frena, "sarà a capo dell'area sport".(Pubblicato il Mon, 01 Oct 2018 23:13:00 GMT)

Un allenatore al giorno – Massimo Carrera - Juventino doc e allenatore : Massimo Carrera è un allenatore di calcio ed ex calciatore italiano, di ruolo difensore, tecnico dello Spartak Mosca. È salito alla ribalta da calciatore con la maglia del Bari, con cui ha vinto una Coppa Mitropa (1990). In seguito ha vissuto i suoi anni più gloriosi alla Juventus, con cui ha conquistato in Italia un campionato di Serie A (1994-95), una Coppa Italia (1994-95) e una Supercoppa italiana (1995), e in campo internazionale una ...