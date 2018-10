La Juve adesso diverte anche per un’ora | espugnato Old Trafford ed ipotecato il

L’Inter torna in corsa per lo scudetto - vittoria meritata contro il Milan : la Juventus adesso deve guardarsi alle spalle - è un momento di grazia per la squadra di Spalletti : Si è conclusa una giornata importante valida per il campionato di Serie A, in serata è andata in scena la partita tra Inter e Milan, un derby sentitissimo e che ha visto la vittoria della squadra di Luciano Spalletti per 1-0. La gara si apre con il consueto spettacolo delle coreografie, sfottò da parte delle tifoserie. E’ andata in scena una partita molto importante per la Champions League o… forse qualcosa in più. Sì perchè il ...

Il Napoli si conferma da scudetto in un campionato che non è mai stato chiuso : intensità - bel gioco e talento - la Juventus adesso ha paura : Il sabato di Serie A ha regalato emozioni e spettacolo, importanti indicazioni soprattutto per le zone alte della classifica e per lo scudetto. Nel match delle 18 in campo la Juventus contro il Genoa, brutta prestazione della squadra di Massimiliano Allegri che non è andata oltre il pareggio contro gli uomini di Juric, non basta il gol del solito Cristiano Ronaldo. Ancora una volta i bianconeri si confermano brutti, come ormai succede da ...

Napoli da sogno a Udine : 3-0 e adesso la Juventus è a - 4 : Un Napoli efficace e pratico batte 3-0 l'Udinese alla Dacia Arena e continua a inseguire la Juve. Ora gli azzurri sono a - 4 dai bianconeri. Le reti di Fabàn nel primo tempo, di Mertens...

Stupro Cristiano Ronaldo - il calciatore della Juventus alza la voce : “adesso parlo io” : Stupro Cristiano Ronaldo – Sono ore caldissime in casa Juventus per quanto riguarda la vita privata di Cristiano Ronaldo, il portoghese si è ambientato bene in Italia ma i problemi fuori dal campo lo preoccupano. Sono arrivate infatti negli ultimi giorni pesanti accuse di alcune donne che hanno accusato il calciatore di Stupro, adesso il portoghese ha intenzione di uscire allo scoperto e spiegare la sua versione. ...

Juventus - orgoglio Pjanic : 'Adesso prendete pure fiato - ma la musica non cambierà' : Ieri la Juve di Massimiliano Allegri ha ottenuto l'ottava vittoria consecutiva in campionato, la decima stagionale. I bianconeri a Udine hanno disputato un'ottima partita e solo le parate incedibili di Scuffet hanno impedito ai Campioni d'Italia di dilagare. La Juventus si è imposta dunque per 0-2 grazie alle reti di Rodrigo Bentancur e Cristiano Ronaldo. Entrambi i gol sono stati di pregevole fattura: la marcatura dell'uruguaiano è arrivata ...

Juventus - Andrea Agnelli fa fuori pure Marotta : adesso inizia davvero la sua era : Il potere logora chi non ce l’ha, si dice. Alla Juventus vale il contrario: chi ne ha troppo, prima o poi viene fatto fuori. L’ultimo della lista, il più clamoroso, è Beppe Marotta: l’amministratore delegato dei bianconeri, la firma dei sette scudetti consecutivi, il manager migliore d’Europa (appena premiato al World Football Summit) messo alla porta dall’oggi al domani. Lo ha cacciato Andrea Agnelli, presidente e sempre più padre-padrone della ...

Juventus - così spaventi l'Europa : Allegri adesso ha una corazzata : Il 13 settembre 1995 a Dortmund, debutto stagionale in Champions, le cose si misero male molto prima che a Valencia. Il Borussia segnò con Moeller già al 1'. La Juve si rimboccò le maniche e ne segnò ...

L’espulsione di Cristiano Ronaldo “illumina” la Juventus : adesso Allegri chiede la Var in Champions League dopo averla combattuta in Serie A : Nella giornata di ieri è andata in scena la giornata della fase a gironi di Champions League, importante successo della Juventus sul campo del Velencia, decisiva la doppietta di Pjanic su calcio di rigore. Brutto gesto nel primo tempo da parte di Cristiano Ronaldo, il portoghese ha tirato i capelli all’avversario Murillo ed adesso rischia da una a tre giornate di squalifica. Al termine della partita il tecnico della Juventus Allegri ...

Juventus - Bonucci sorride dopo la vittoria sul Parma : “obiettivo centrato - adesso sotto con la Nazionale” : Con un messaggio lanciato tramite i propri profili social, il difensore della Juve ha espresso la propria soddisfazione per la vittoria sul Parma “Era importante arrivare alla sosta con 9 punti. Obiettivo centrato. adesso si va in Nazionale per iniziare questa nuova Nations League“. Così il difensore della Juventus Leonardo Bonucci ha commentato su twitter la vittoria dei bianconeri contro il Parma, la terza su altrettante ...

Juve : Dybala - una Joya centenaria. E adesso vuole l'assist a CR7 : Paulo, faccia d'angelo, ha abbracciato il Cristianesimo davvero: non cede alle tentazioni del gol, insegue la condivisione dell'assist, allontana la rabbia della panchina. Insomma, un'anima pia, ...

Spal da sogno - la squadra di Semplici tiene il passo di Juve e Napoli : adesso caccia ad uno storico tris : La seconda giornata del campionato di Serie A ha regalato importanti emozioni e colpi di scena, la vera sorpresa di questo inizio può essere considerata la Spal, la squadra di Semplici guida la classifica con Juventus e Napoli. Esordio con il botto con il successo nella sentitissima gara contro il Bologna, poi la vittoria davanti al pubblico amico contro il Parma grazie ad una rete fantastica da parte di Antenucci. L’obiettivo è ...

Juventus - adesso Dybala rischia di grosso… : Juventus, Paulo Dybala non è più la prima, né la seconda e forse neanche la terza scelta in attacco per Massimiliano Allegri Paulo Dybala non è più, nella considerazione popolare, quel crack che si dipingeva nelle scorse annate. Il calciatore da 200 milioni di euro, per intenderci, non esiste più ed ora viene trattato dalla Juventus come uno qualunque, anzi, forse anche meno. Sì perchè diversi suoi compagni bianconeri lo hanno scavalcato ...