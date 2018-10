huffingtonpost

: RT @HuffPostItalia: La Gabanelli sta con Lucano: 'Quel che ha fatto è esemplare, troppi sindaci hanno girato la testa' - AmedeoRossi8 : RT @HuffPostItalia: La Gabanelli sta con Lucano: 'Quel che ha fatto è esemplare, troppi sindaci hanno girato la testa' - HuffPostItalia : La Gabanelli sta con Lucano: 'Quel che ha fatto è esemplare, troppi sindaci hanno girato la testa' - Val_Fus : RT @DataroomCorsera: #Immigrazione Che cosa sta succedendo in Libia? Lo ha raccontato su #Dataroom @Corriere Lorenzo Cremonesi, uno dei po… -

(Di martedì 23 ottobre 2018) Milenasi schiera con Domenico. Intervenuta ai microfoni di Rai Radio2 nel corso della trasmissione "I Lunatici", la giornalista del Corriere della Sera ha detto la sua sul caso Riace: "Non conosco gli atti, dalo che ho letto e per la storia antica di Riace, questo sindaco ha organizzato il suo paese in questa maniera qui, dando le case sfitte, vuote, abbandonate, da restaurare, per dare un'occupazione gli immigrati e far diventare Riace anche un polo attrattivo".Un "modello" partito "ben prima di Salvini", e che secondovaleva il mancato rispetto di qualche regola: "Ha violato delle regole, può essere, la legge va rispettata, ma abbiamo in Italia una situazione che è talmente fuorilegge e fuori controllo in tante realtà, dove nessun sindaco si è preso in carico il problema e ha girato la testa dall'altra parte. E ...