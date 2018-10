La cura che cambia | pratiche e culture di “Salute Collaborativa” in Italia

"E' possibile che nessuno voglia organizzare settori sociali e del mondo lavorativo per obiettivi reali?". Il Domenicale di Controlacrisi - a cura di Federico Giusti : ... manutenzione dei territori, cosa intendiamo fare per portare altri contenuti al centro dell'operato politico? E' possibile che nessuno voglia organizzare settori sociali e del mondo lavorativo per ...

Tumore al seno - nuova speranza di cura : immunoterapi efficace anche per quello aggressivo : Prima immunoterapia efficace anche per un tipo aggressivo di Tumore del seno, il cosiddetto ‘triplo negativo’. I risultati, frutto dello studio Impassion130, sono stati presentati al congresso della Società europea di oncologia medica (Esmo), in corso a Monaco di Baviera, e contemporaneamente pubblicati sul ‘New England Journal of Medicine’. Il cancro al seno triplo negativo con metastasi – spiegano gli esperti ...

Napoli - scoperto il farmaco per l'osteoporosi che cura la recidiva nei tumori al seno : Un farmaco usato per curare l'osteoporosi, abbinato al blocco della produzione degli estrogeni, aumenta significativamente la sopravvivenza libera da malattia in donne in pre-menopausa, colpite...

Novità fiscali per banche e assicurazioni - rischio di conseguenze anche per i consumatori : La manovra finanziaria prevista dal governo portera' notevoli conseguenze anche per quanto riguarda banche e assicurazioni, le quali contribuiranno alla manovra 2019 con un gettito di circa 4,2 miliardi di euro. In base ai dati emersi dalle tabelle contenute nel documento programmatico di bilancio inviato a Bruxelles dal governo italiano, si aggirerebbe intorno ai 4 miliardi l’effetto finanziario che derivera' dalla forte stretta sulla ...

Occhiali che oscurano TV - schermi pubblicitari e monitor del PC. La tecnofobia si fa smart : Che effetto fa vivere solo nella vita reale, apprezzando tutto quello che possiamo vedere senza il filtro di uno schermo? Spesso ce ne ricordiamo solo quando facciamo una passeggiata in montagna o quando siamo in spiaggia. In città siamo circondati dagli schermi luminosi: per strada, al bar, nei supermercati, le immagini passano per schermi luminosi, che affaticano gli occhi, oltre a distrarci. Se siete stufi di posare lo sguardo sugli schermi ...

Assicurazioni - nasce "Siaed powered by Capita" che opererà nel settore Previdenza-Vita : Accordo strategico fra SIAED e e Capita Life & Pensions International per il consolidamento sul mercato italiano delle Assicurazioni nel ramo Previdenza e Vita. Questa collaborazione esclusiva segna ...

Truffa alle assicurazioni a Napoli - coinvolti 18 avvocati : quasi tremila le pratiche intercettate : Cento euro a falso testimone; 2.800 pratiche; milioni di euro in risarcimento su conti maltesi; 18 avvocati coinvolti. La maxiTruffa alle assicurazioni con finti incidenti stradali, scoperta a Napoli, ...

Lo spread preoccupa le banche. Spaccatura sulla valutazione della manovra. Tria non riesce a rassicurare : "Caro ministro, se lo spread aumenta ancora c'è il rischio di dare meno credito a imprese e famiglie e anche di dovere fare qualche aumento di capitale". Metà mattina, Milano. Il ministro dell'Economia Giovanni Tria siede al tavolo del comitato esecutivo dell'Abi e raccoglie con questi toni la preoccupazione di una banca di peso. È lo spread - viene riferito da alcuni partecipanti all'incontro a Huffpost - la grande paura ...

Nel reparto che cura le psicopatologie da web : "Ero diventato grigio - qui ho recuperato le emozioni e una personalità" : La prima risposta del dottor Federico Tonioni è esattamente quella che non ti aspetti: "Per gli adolescenti non si può mai parlare di dipendenza patologica, tanto meno nel caso di internet". Un biglietto da visita quantomeno sorprendente per chi, di mestiere, gestisce proprio un centro per le dipendenze da web, al policlinico Gemelli di Roma. Ma lo psichiatra dell'ospedale capitolino, che attualmente ha in cura una decina di ...

Assicurazione auto - perché c'è il rischio concreto di aumenti fino al 40 per cento : L'obiettivo che si sarebbe posto il governo è quello di eliminare le differenze di prezzo tra le polizze da una regione...

Manovra - stretta su banche e assicurazioni. Consumatori in allerta per il caro-premi : ROMA - Consumatori in allerta per la stretta fiscale su banche e assicurazioni operata dalla Manovra . Non si tratta di un aggravio d'imposta, ma di uno slittamento di obblighi fiscali a svantaggio di ...

Manovra - da banche e assicurazioni coperture per oltre 4 miliardi di euro : Flat tax ma non per tutti. Almeno, non per banche e assicurazioni, che contribuiranno alle coperture delle misure previste nella Manovra per circa 4 miliardi di euro . Nel documento programmatico di ...

Banche e assicurazioni - maxi-stangata da oltre 4 miliardi : E dunque per il mondo delle polizze ci sarà la rideterminazione degli acconti, quindi della prima parte di imposte da versare sui premi. Così dall'aliquota attuale, il 59% per il 2019 e il 74% per ...