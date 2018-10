La Commissione europea boccia la manovra 

La Commissione europea respinge la manovra italiana : non era mai successo : Come previsto l’Esecutivo comunitario non ha ritenuto sufficiente la risposta del governo italiano e chiede una modifica della manovra entro 3 settimane per il mancato rispetto delle regole Ue sui conti pubblici e del percorso di riduzione del deficit concordato in passato...

Gialloverdi allo “scontro frontale” con la Commissione europea : Italia-Ue: governo non modificherà legge di stabilità, verso “scontro frontale” con Commissione Berlino, 23 ott 08:36 - (Agenzia Nova) - La decisione annunciata ieri, 22 ottobre, dal governo italiano di non modificare la legge di stabilità per il 2019, duramente criticata dalla Commissione europea,

Tria - la lettera alla Commissione europea : Non cambiamo la manovra - prima crescere per poter risananre : La lettera inviata, a firma del ministro dell'Economia, conferma il deficit del 2,4% per il 2019 e precisa che pur consapevoli di non essere conformi alle regole, la scelta è stata necessaria per garantire le ripresa. Domani la decisione Ue -

La lettera di Tria alla Commissione Europea : Il ministro dell'Economia ha risposto alle critiche sulla nuova legge di bilancio e ha scritto che la decisione di aumentare il deficit è stata «difficile ma necessaria» The post La lettera di Tria alla Commissione Europea appeared first on Il Post.

La lettera della Commissione europea all'Italia sulla manovra : La lettera dell'Ue che censura la manovra come una deviazione "senza precedenti nella storia del Patto di stabilità" salta fuori proprio nel bel mezzo dell’incontro tra il ministro del Tesoro, Giovanni Tria, e il commissario agli Affari economici Ue, Pierre Moscovici. Che però lascia una porta aperta: “La Commissione europea ha inviato una lettera al governo dove fa un certo numero di osservazioni, fa ...

Cosa dice la lettera con cui la Commissione europea critica la manovra del governo : E "critica" è un eufemismo: si parla di «una violazione grave e manifesta», con deviazioni dagli obiettivi di bilancio che «non hanno precedenti nella storia» The post Cosa dice la lettera con cui la Commissione Europea critica la manovra del governo appeared first on Il Post.

Manovra - la Commissione europea invia la lettera all'Italia : 'Deviazioni senza precedenti' : ... Valdis Dombrovskis, e dal commissario agli Affari economici, Pierre Moscovici, al ministro dell'Economia italiano, Giovanni Tria. La Commissione 'vuole continuare un dialogo costruttivo con l'Italia ...

La Commissione europea respinge il Def : Come era facile prevedere, il Def italiano inviato lunedì al vaglio Ue viene respinto a stretto giro: questo ha riferito oggi il commissario per il bilancio Günther Oettinger al giornale tedesco Der Spiegel in maniera informale. Un bilancio incoerente con le norme che regolano l'adesione all'Ue La motivazione è che il bilancio italiano è "incoerente con gli obblighi dell'Unione in vigore": una lettera ufficiale in tal senso dovrebbe essere ...

La Commissione europea boccerà la manovra : La Commissione europea boccerà la manovra italiana. Ad annunciarlo allo Spiegel online è il commissario europeo al Bilancio, Guenther Oettinger. Sempre secondo quanto riporta il giornale tedesco, nei prossimi giorni - tra giovedì e venerdì - il commissario Ue agli Affari economici, Pierre Moscovici, dovrebbe inviare una lettera a Roma tra giovedì e venerdì.Continua a leggere

