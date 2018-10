La cena esclusiva di Vanity Fair Italia in onore di Martin Scorsese

gqitalia

(Di martedì 23 ottobre 2018) Durante la Festa del Cinema di Romaha voluto celebrare il regista, sceneggiatore e produttore cinematografico. Villa Medici, sede romana dell’Accademia di Francia è diventata la cornice perfetta per unain cui i tavoli sono stati allestiti con creazioni floreali di Tea Rose. Dopo il welcome cocktail di Campari e lafirmata dalla Chef JRE Nadia Moscardi, gli ospiti sono stati intrattenuti da una live performance a cura di Luca Ruggero Jacovelli e Cicci Santucci. IndiGiovanni Raspini ha realizzato lo speciale Award: un obelisco in argento in cui un uomo porta sulle spalle i simboli della sua vita. Main partners: Campari e Giovanni Raspini Si ringrazia Moët & Chandon