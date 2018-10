La bimba alla maestra | ' Papà mi tocca' L' uomo indagato per violenza su 4 figlie

La mamma non paga la mensa - bimba africana messa alla gogna sul sito del Comune di Roma : Il nome della mamma, di origine africana, che non ha pagato la retta della mensa scolastica e quello della figlia di soli 9 anni pubblicati sul sito web del Comune di Roma. E bollati come morosi. Lo riporta la cronaca di Roma del quotidiano il messaggero.A differenza di Lodi, stavolta non c'è di mezzo una sindaca leghista. L'amministrazione comunale è quella di Virginia Raggi, di segno grillino dunque, mentre quella del Municipio ...

'Perchè ci sono tanti fotografi?' : la risposta di Kate Middleton alla bimba è speciale : Kate Middleton è tornata. Dopo il periodo di congedo per la terza maternità, la duchessa di Cambridge è riapparsa in pubblico per una visita ufficiale ai bambini della St. Augustine School, in gita a ...

Siede in braccio alla madre - bimba muore in un incidente d'auto : genitori condannati : Padre e madre hanno patteggiato una pena a un anno e 4 mesi per omicidio stradale in relazione alla morte delle loro bambina di nemmeno un anno e mezzo che perse la vita in un incidente stradale la ...

Como - bimba senza seggiolino morì in un incidente : genitori condannati alla stessa pena di chi causò lo schianto : Omicidio stradale: un anno e mezzo, come l'automobilista a cui fu riscontrato un tasso alcolico superiore al consentito. Lo schianto avvenne nel 2017, la piccola non aveva neppure un anno e mezzo

Pedofilo nudo nel bagno con una bimba di 6 anni. Linciato dalla folla : Un uomo è stato trovato nudo nel bagno di un locale di Pretoria insieme ad una bambina di 6 anni, a Pretoria, in Sud Africa. La folla lo stava per linciare, se non fossero intervenuti gli uomini della ...

bimba di 11 anni ha le prime mestruazioni : costretta dalla prof a restare in aula sporca di sangue : I fatti sono avvenuti alla Hastings Academy, nell’East Sussex, in Regno Unito. La piccola avrebbe dovuto possedere un certificato medico (dal costo di 15 sterline) per andare in bagno. La madre: "Ora è terrorizzata che le torni il ciclo e possa sporcare la sedia dove è seduta".Continua a leggere

La felpa le si impiglia alla maniglia della porta : bimba di 7 anni muore strangolata : A trovarla è stato il fratellino di 9 anni. "Mamma Kimora, finge di dormire", ha gridato. Ma la piccola era ormai già morta. La tragedia è avvenuta lo scorso 7 marzo in Galles e in questi giorni si sta tenendo il processo per accertare le eventuali responsabilità.Continua a leggere

Dramma a Taranto : morta la bimba di 12 anni caduta dalla finestra : La piccola, che era arrivata in ospedale già in condizioni gravissime purtroppo non ce l'ha fatta. I funerali ci saranno domani, Sul caso indagano i carabinieri ma probabilmente la bambina si è sporta troppo dal davanzale del bagno della sua abitazione perdendo l'equilibrio.Continua a leggere

bimba muta di 11 anni morta in auto sotto al sole dimenticata dalla mamma : «Non poteva chiedere aiuto» : Una Bimba muta, di 11 anni, che necessitava di aiuti speciali, è morta dopo esser stata dimenticata dalla mamma in auto sotto al sole. Fatale il caldo rovente che ha trasformato la...

bimba muta di 11 anni morta in auto sotto al sole dimenticata dalla mamma : «Non poteva chiedere aiuto» : Una Bimba muta di 11 anni è morta dopo esser stata dimenticata dalla mamma in auto sotto al sole. Fatale il caldo rovente che ha trasformato la vettura in un vero e proprio forno. La piccola...