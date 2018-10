La bambina alla maestra | ' Papà mi tocca' L' uomo indagato per violenza sulle quattro

Lugnano in Teverina - dagli scavi riemerge la tomba di una bambina di 10 anni forse uccisa dalla malaria : Custodisce i resti di una bambina di 10 anni la tomba rivenuta durante gli scavi nell'area archeologica di Poggio Gramignano a Lugnano in Teverina. La tomba presenta al suo interno il corpo della ...

Giorgia Greco - bambina senza una gamba per un tumore/ Promessa della ginnastica “Oggi volo come una farfalla” : Giorgia Greco, bambina senza una gamba a causa di un tumore: oggi sogna di entrare nella Nazionale di ginnastica artistica ritmica, la sua storia a La vita in diretta.(Pubblicato il Wed, 03 Oct 2018 17:25:00 GMT)

Molesta una bambina davanti alla stazione : nordafricano pestato dai parenti della vittima : Preso a pugni dai parenti di una bambina che aveva Molestato. È accaduto due sere fa in rio terà San Leonardo, appena dopo il ponte delle Guglie. vittima, un portabagagli...

Pedofilo con una bambina di 6 anni nel bagno del ristorante : era nudo. Linciato dalla folla : Un Pedofilo trovato nudo nel bagno di un ristorante in compagnia di una bambina di sei anni. L'uomo è accusato di aver abusato della piccola mentre erano chiusi in bagno in un ristorante...

Valentina Biancifiori - ex moglie di Antonio Candreva/ “Mi fa guerra - pensi alla bambina” (Domenica Live) : Valentina Biancifiori, ex moglie di Antonio Candreva a Domenica Live. “Mi fa guerra, ma pensi di più alla bambina”. Le ultime notizie sulla battaglia legale con il calciatore dell'Inter(Pubblicato il Sun, 16 Sep 2018 17:18:00 GMT)

Mamma muore prima di andare a prendere il figlio a scuola - un'altra stroncata davanti alla sua bambina : stroncata da una malore prima di andare a prendere il figlio a scuola. La tragedia si è consumata ieri mattina a Ceccano, vittima è Ilenia Fratangeli, 40 anni. Intorno a mezzorgiono, la...

Violentano bambina di 12 anni : niente processo/ Castellammare - tre aggressori chiedono “messa alla prova” : Violentano bambina di 12 anni: niente processo. Castellammare di Stabia, tre aggressori fuori dal carcere: chiedono “messa alla prova”. Le ultime notizie(Pubblicato il Sun, 09 Sep 2018 15:48:00 GMT)

Questa bambina Di 5 Anni è Diventata Famosa Grazie Alla Sua Splendente Chioma Di Capelli : Qualcuno ha scritto: " Dovresti smetterla di esporla al mondo e iniziare a proteggerla". E ancora " Sfruttarla ad una così giovane età è sbagliata. Lascia che sia una Bambina, gioca e si sporchi e ...

bambina muta dimenticata in auto sotto al sole dalla madre : è morta : Il dramma a New York. "Era una madre molto attenta" raccontano i vicini. La piccola non ha potuto chiedere aiuto. Nella zona...

