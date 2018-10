Khashoggi - ULTIME IMMAGINI PRIMA DELLA SCOMPARSA/ Video - "fatto a pezzi" : corpo reporter fuori dalla Turchia? : Jamal KHASHOGGI, reporter ucciso: i nuovi dettagli sulle modalità DELLA morte e ULTIME IMMAGINI poche ore PRIMA DELLA SCOMPARSA in un Video esclusivo.(Pubblicato il Mon, 22 Oct 2018 13:53:00 GMT)

'La Turchia ha audio e video dell'omicidio di Jamal Khashoggi - si sente la sua voce mentre è torturato' : Il principe ereditario Mohammad Bin Salman ha avviato un piano di modernizzazione, il Vision 2030, che punta a trovare investitori stranieri e a diversificare l'economia del Paese, cercando di ...

Jamal Khashoggi - Wp : “I turchi hanno video e audio del sequestro. Interrogato - torturato e ucciso dentro al consolato” : È stato Interrogato come se fosse stata una spia, poi è stato torturato fino alla morte. Le autorità turche avevano annunciato, giovedì, di essere in possesso di prove che avrebbero dimostrato l’uccisione, all’interno del consolato dell’Arabia Saudita a Istanbul, del giornalista dissidente Jamal Khashoggi. Il Washington Post, il quotidiano con cui il reporter collaborava e che sta portando avanti una campagna per far emergere ...

Turchia ha audio e video sull'uccisione di Jamal Khashoggi : "Si può sentire la sua voce mentre lo torturano" : Il Governo turco ha riferito a funzionari statunitensi di essere in possesso di registrazioni audio e video che provano che Jamal Khashoggi è stato ucciso all'interno del Consolato saudita a Istanbul. Lo scrive il Washington Post citando funzionari Usa e turchi.In particolare, un audio confermerebbe i particolari più raccapriccianti emersi in questi giorni: "Si può sentire la sua voce, si può sentire come è ...

“La Turchia ha video e audio dell’uccisione di Khashoggi - si sente la sua voce durante torture” : I servizi turchi avevano telecamere nascoste all’interno del consolato saudita a Istanbul e hanno video e audio dell’uccisione del giornalista e dissidente Jamal Khashoggi. I servizi turchi continuano a far filtrare ai colleghi americani dettagli sull’uccisione di Khashoggi, riportati dal Washington Post, la testata con cui collaborava. Il giornali...

