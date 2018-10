Khashoggi | Trump | un piano andato storto

Trump : Khashoggi ?Un piano andato storto : 2.52 "Un piano andato storto ": così Trump ha definito in una intervista con Usa Today, l'omicidio del giornalista dissidente saudita Jamal Khashoggi. Il presidente americano ha riferito di aver telefonato al principe ereditario saudita Mohammed Bin Salman e che quest'ultimo gli ha detto che "né lui né il re sono coinvolti". Il tycoon ha ribadito inoltre di non voler bloccare la vendita di armi Usa a Riad e che ci sono "molte altre" possibili ...

Khashoggi : Trump - non sono soddisfatto di versione Riad :