Khashoggi | trovate parti del corpo Erdogan | «Omicidio pianificato»

Khashoggi - «ritrovate parti del corpo nel giardino del console»Erdogan : omicidio pianificato Analisi : Il discorso del presidente turco al gruppo parlamentare del suo parti to ad Ankara sull’ omicidio del reporter: «Ucciso in modo selvaggio» nel consolato dell’Arabia Saudita e non «per caso»

Khashoggi - TURCHIA : “TROVATE PROVE OMICIDIO IN CONSOLATO/ Ultime notizie - MBS : “Usa sempre alleati” : Scomparsa KHASHOGGI, NYT: "ucciso per interrogatorio andato male". Media TURCHIA: "PROVE certe OMICIDIO in CONSOLATO", le Ultime notizie. Accordo Trump-Salman per "scaricare" il principe?(Pubblicato il Tue, 16 Oct 2018 18:03:00 GMT)