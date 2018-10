Khashoggi | Erdogan | omicidio pianificato da giorni | trovare colpevoli

Khashoggi - Erdogan : "L'omicidio pianificato da giorni - ora Riad deve trovare i responsabili" : Il presidente turco: "Ammettendo l'omicidio di JamalKhashoggi, l'Arabia Saudita ha compiuto un passo significativoma ora ci aspettiamo che tutti i responsabili dal livello piùbasso al più alto siano trovati"

La verità di Erdogan sul caso Khashoggi. Trump insoddisfatto delle spiegazioni di Riad : È il giorno delle verità turca sul caso dell'uccisione di Jamal Khashoggi nel consolato saudita di Istanbul. C'è grande attesa per le rivelazioni annunciate dal presidente Recep Tayyip Erdogan, che ha promesso la verità "nuda e cruda" sull'assassinio del giornalista, di cui viene accusata l'Arabia Saudita.Il ministro degli Esteri saudita Adel al-Jubeir ha detto che saranno messe in atto misure per garantire che un ...

Caso Khashoggi - Trump : "Piano andato storto". Attesa verità di Erdogan - : Il presidente Usa racconta che il principe ereditario saudita gli ha detto che "né lui né il re sono coinvolti". Ribadisce di non voler bloccare la vendita di armi a Riad. Oggi la Turchia renderà ...

Khashoggi - trovata un'auto al consolato saudita prima delle rivelazioni di Erdogan : Le ammissioni di Riyad sulle circostanze della morte del giornalista, piene di incongruenze e buchi, continuano a suscitare un'ondata di scetticismo nel mondo. Domenica il ministro degli Esteri ...

Khashoggi - Erdogan-Trump : si faccia luce : 13.36 I presidenti di Turchia e Usa durante una telefonata hanno discusso il caso di Jamal Khashoggi, scomparso dopo essere entrato nel consolato saudita di Istanbul. "Piena luce sulla vicenda", hanno concordato Trump e Erdogan. Indagini della polizia turca puntano sul ruolo del colonnello saudita Mu- , treb che avrebbe telefonato 4 volta dal Consolato all'ufficio del principe ereditario Salman a Riad, il giorno in cui Khashoggi venne ucciso. ...

Khashoggi - telefonata Erdogan-Trump : Turchia domani renderà pubblici risultati inchiesta : I presidenti di Turchia e Usa, Recep Tayyip Erdogan e Donald Trump, hanno discusso in una telefonata del caso di Jamal Khashoggi. Lo riferiscono fonti della presidenza di Ankara, secondo cui i due ...

Jamal Khashoggi - Arabia Saudita : "È stato ucciso"/ Ultime notizie - "strangolato" : Erdogan - "Riveleremo tutto" : Jamal Khashoggi, Arabia Saudita: "È stato ucciso". Ultime notizie Ryad, il dissidente è stato "strangolato": premier Turchia Erdogan, "Riveleremo tutto"(Pubblicato il Sat, 20 Oct 2018 15:20:00 GMT)

Khashoggi : Erdogan - riveleremo tutto : ROMA, 20 OTT - Il presidente Recep Tayyp Erdogan è determinato "a rivelare i dettagli sulla morte" di Jamal Khashoggi. Lo ha detto il portavoce del partito di Recep Tayyp Erdogan, Omar Celik, citato ...

Khashoggi : partito Erdogan - riveleremo dettagli morte : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Jamal Khashoggi - Turchia “corpo sciolto in acido”/ Ultime notizie - Re Arabia chiama Erdogan : aperto consolato : Scomparsa Jamal Khashoggi, media Turchia: "corpo sciolto nell'acido", le Ultime notizie da Istanbul. chiamata Re Arabia Saudita ed Erdogan, "aperto il consolato agli agenti"(Pubblicato il Mon, 15 Oct 2018 13:42:00 GMT)

L'affare Khashoggi e l'uomo forte al comando. Perché Erdogan si è indebolito : Tempo poche ore, i servizi segreti turchi o chi per loro iniziano a imbeccare i giornalisti di mezzo mondo, raccontando, off the records, ma con viva preghiera di pubblicazione, tutti i particolari ...

USA VS ARABIA SU Khashoggi : “PROVE CONTRO PRINCIPE MBS”/ Ultime notizie - Erdogan indaga sul giornalista : Il caso Jemal KHASHOGGI, scomparso o ucciso a pezzi? Ultime notizie, prove 007 Usa CONTRO l'ARABIA Saudita: "MBS ordinò la cattura del giornalista anti-Riad". Anche Trump sapeva?(Pubblicato il Thu, 11 Oct 2018 12:03:00 GMT)