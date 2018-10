Khashoggi | Erdogan | È stato un omicidio politico Ultime notizie

Khashoggi - Erdogan : "L'omicidio pianificato da giorni - ora Riad deve trovare i responsabili" : Il presidente turco: "Ammettendo l'omicidio di JamalKhashoggi, l'Arabia Saudita ha compiuto un passo significativoma ora ci aspettiamo che tutti i responsabili dal livello piùbasso al più alto siano trovati"

Cosa ha detto Erdogan sull'assassinio di Khashoggi : Roma. Recep Tayyip Erdogan non ne aveva ancora parlato ufficialmente. Poi domenica ha promesso di rivelare “tutta la nuda verità” dietro alla morte di Jamal Khashoggi, avvenuta il 2 ottobre nel consolato dell'Arabia Saudita a Istanbul. Erdogan, che ha riferito sul caso davanti al suo gruppo parlamen

Erdogan ha parlato dell’omicidio di Khashoggi : Per la prima volta, con un discorso in parlamento: il presidente turco lo ha definito «raccapricciante» e «politico», ma non sembra aver detto tutto quello che sa The post Erdogan ha parlato dell’omicidio di Khashoggi appeared first on Il Post.

Erdogan : in Turchia processo Khashoggi : 12.22 L'omicidio di Jamal Khashoggi è stato attentamente pianificato giorni prima della sua morte e sono state fatti dei sopralluoghi nella Foresta di Belgrado e nella zona di Yalova come possibili luoghi di sepoltura. Lo ha detto il presidente turco Erdogan. "Ammettendo l'omicidio di Khashoggi -ha aggiunto- l'Arabia Saudita ha compiuto un passo significativo", ma ora "ci aspettiamo che tutti i responsabili dal livello più basso al più alto ...

