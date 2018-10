Khashoggi | Erdogan a Riad | abbiamo bisogno di risposte

Khashoggi : Erdogan - omicidio pianificato da giorni : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Erdogan ha parlato dell’omicidio di Khashoggi : Per la prima volta, con un discorso in parlamento: il presidente turco lo ha definito «raccapricciante» e «politico», ma non sembra aver detto tutto quello che sa The post Erdogan ha parlato dell’omicidio di Khashoggi appeared first on Il Post.