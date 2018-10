Keiichiro Kimura addio | è morto il papà dell’Uomo Tigre

tvzap.kataweb

(Di martedì 23 ottobre 2018)a una leggenda del cinema di animazione giapponese le cui creature sono celebri anche in Italia: si è spento per un infarto all’età di 80 anni il regista e disegnatore, creatore di numerosi cartoni animati che hanno popolato l’immaginario collettivo. La notizia della scomparsa è stata data dal quotidiano “Asahi Shimbun” di Tokyo. E’ stato il character designer di “Cyborg 009” (1968), “L’Uomo” (1969) e di altri cartoni animati diffusi in tv in Italia tra gli anni ’70 e ’80, come le serie “Mimì e la nazionale di pallavolo”, “Trider G7”, “Sam ragazzo del West”, “Sally la maga”. Disagio anni Ottanta: i cartoni animati più tristi e strappa lacrime Lovely Sara, trasmesso in Italia nel 1986. Sara ...