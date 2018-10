Juventus | Marotta ha scelto l’Inter | nuovo matrimonio già a gennaio

Marotta-Inter : nuovo contatto con Steven Zhang. Nessun accordo con la Juventus per la rescissione del contratto : INTER MAROTTA- Il direttore generale della Juventus, Beppe Marotta, è sempre più vicino all’Inter. A giorni verrà ratificata l’uscita del dirigente dal Consiglio d’amministrazione della Juventus anche se un accordo con la società del presidente Agnelli sulla rescissione del contratto non è stato ancora trovato, nonostante vari incontri. In questo contesto, Marotta pensa al futuro e dopo aver rifiutato un ruolo in Figc, è ...

Marotta-Inter : nuovo contatto con Steven Zhang. Nessuno accordo con la Juventus per la rescissione del contratto : INTER MAROTTA- Il direttore generale della Juventus, Beppe Marotta, è sempre più vicino all’Inter. A giorni verrà ratificata l’uscita del dirigente dal Consiglio d’amministrazione della Juventus anche se un accordo con la società del presidente Agnelli sulla rescissione del contratto non è stato ancora trovato, nonostante vari incontri. In questo contesto, Marotta pensa al futuro e dopo aver rifiutato un ruolo in Figc, è ...

Juventus - Beppe Marotta intercettato mentre minaccia i giornalisti : Qualche giorno dopo Claudio Albanese , che è il responsabile comunicazione della Juventus, richiama Marotta per parlare della Gazzetta dello Sport . Che l'indomani tornerà sull'argomento, ma Albanese ...

La rivelazione sul caso Marotta : “sorpreso da questa decisione della Juventus” : La Juventus e Beppe Marotta hanno annunciato la scelta di non proseguire assieme nel prossimo futuro, decisione presa dalla società Giorgio Perinetti, direttore generale del Genoa, ha parlato a Radio CRC di uno dei casi più caldi dal punto di vista dirigenziale del nostro campionato. Stiamo parlando del divorzio tra la Juventus e Beppe Marotta, arrivato come un fulmine a ciel sereno in casa bianconera. “E’ mio amico, è un po’ ...

Juventus - Paratici : "Marotta all'Inter? Non mi stupirei" : L'addio imminente di Beppe Marotta alla Juventus ha lasciato tutti di sale, ma la proprietà ha sempre dimostrato nella sua storia di anteporre il club davanti ai vari personaggi e dirigenti transitati ...

Juventus - Paratici : “Mai trattati Milinkovic e Pogba. Su Marotta dico che…” : Juventus, Paratici- Fabio Paratici come riportato da “Rmc Sport“, Dal palco del Premio Manlio Scopigno, ha sottolineato il suo punto di vista sull’inizio di stagione della Juventus, sulla situazione Ronaldo e sulle possibili operazioni di mercato. Su Cristiano Ronaldo “Abbiamo già espresso la nostra posizione, gli diamo tutto il nostro supporto, abbiamo una grandissima considerazione […] L'articolo Juventus, ...

Juventus - Paratici : “Marotta all’Inter? Non mi sorprenderei” : “Non mi sorprenderei di vedere Beppe Marotta all’Inter“. Fabio Paratici ha risposto a Rieti alle domande sul futuro dell’ormai ex amministratore delegato della Juventus: “Marotta è una persona che mi ha cresciuto, un padre putativo. Condivido questo premio con lui e con tutti i ragazzi che lavorano con me. Tengo molto a questo aspetto“. “E’ un grande dirigente, assieme a Galliani uno dei più ...

Juventus - Paratici : 'Ringrazierò sempre Marotta - un maestro. Ronaldo? È sereno e lo ha dimostrato' : Questo l'obiettivo, per bocca dello stesso direttore sportivo della Juventus, dichiarato ai microfoni di Sky Sport a margine della cerimonia di consegna del premio "Manlio Scopigno"."Siamo orgogliosi ...

Juventus - Paratici : 'Marotta all'Inter? Non mi sorprenderei. Nessuna trattativa con Milinkovic e Pogba' : ' Marotta all'Inter? Non mi sorprenderei perché è un grande dirigente. Negli ultimi dieci anni è stato il più grande insieme a Galliani. Spero che sia felice, anche in un altro club italiano'. Così il ...

Juventus - Paratici : 'Marotta-Inter? Non mi sorprenderei' : ROMA - ' Non so se siamo favoriti. In questi anni abbiamo lavorato tanto e fatto due finali. Nelle ultime quattro stagioni abbiamo ottenuto grandi risultati e ci siamo meritati considerazione'. Così ...

Ricavi - plusvalenze e abbonati : tutti i numeri dell'era Marotta alla Juventus : L’annuncio è arrivato come un fulmine a ciel sereno dopo il 3-1 sul Napoli, per bocca del diretto interessato ai microfoni del dopo partita. Giuseppe Marotta non sarà più l’amministratore delegato della Juventus. Il 25 ottobre 2018 si terrà infatti l’assemblea degli azionisti ordinari di Juventus Football Club che rinnoverà il CDA del club della famiglia Agnelli. Nella Juve del futuro non ...

Ricavi - plusvalenze e abbonati : tutti i numeri dell'era Marotta alla Juventus : L’annuncio è arrivato come un fulmine a ciel sereno dopo il 3-1 sul Napoli, per bocca del diretto interessato ai microfoni del dopo partita. Giuseppe Marotta non sarà più l’amministratore delegato della Juventus. Il 25 ottobre 2018 si terrà infatti l’assemblea degli azionisti ordinari di Juventus Football Club che rinnoverà il CDA del club della famiglia Agnelli. Nella Juve del futuro non ...

Juventus - la nuova vita di Beppe Marotta : Inter e Arsenal lo vogliono - ma lui... : Dal 25 ottobre Beppe Marotta potrà definitivamente voltare pagina e iniziare un nuovo capitolo della sua vita lontano dalla Juventus e da Torino. Il tanto bramato periodo sabbatico sembra essere un'...

Juventus - Marotta saluta con 5 - 6 milioni di stipendio e premi : TORINO - Resta l'amarezza per l'inaspettata fine del rapporto, ma Beppe Marotta saluta la Juventus con una busta paga da top player: 5,6 milioni di euro lordi rappresentano il suo stipendio per la ...