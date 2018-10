Juventus | Bonucci | “ora guardiamo avanti”

Juventus - Bonucci svela un retroscena di mercato risalente alla scorsa estate : Intervistato dal The Telegraph, Leonardo Bonucci ha svelato un retroscena di mercato della scorsa estate che lo ha visto protagonista: “Quest’estate c’è stata la possibilità di trasferirmi a Manchester, quando ho capito che avrei lasciato il Milan. Io, però, volevo tornare a casa. C’era un solo posto in cui volevo andare, la Juventus. C’è stato interesse del City nel 2016, poi quello dello United ...

Juventus - Bonucci mette le cose in chiaro : “cammino senza ostacoli? Il Genoa ci ha dato la risposta” : Il difensore della Juventus ha commentato sui social il pareggio ottenuto dai bianconeri contro il Genoa “Se si pensava che il nostro cammino fosse senza ostacoli, abbiamo avuto la risposta. Inutile guardarci indietro. Adesso c’è da guardare avanti e pensare a martedì. A Manchester per una grande partita!“. Così su Instagram il difensore della Juventus, Leonardo Bonucci, dopo il pareggio per 1-1 contro il Genoa che ...

Juventus-Genoa 1-1 - le pagelle : Bonucci zavorrato - Pjanic al risparmio; Bessa è perfetto E il Napoli va a meno quattro : Al di là del pasticcio difensivo, quando stacchi la spina non sempre ti salva la super-panchina. Lezione utile per Allegri. Juric, ri-debutto da sogno

Juventus-Genoa - le pagelle : Bonucci si perde Bessa - Mandzukic non brilla : Szczesny 5,5 - Spettatore fino a inizio ripresa, prima neutralizza un destro da fuori velenosissimo di Piatek, poi viene colpito e affondato dalla capocciata di Bessa. Forse poteva azzardare l'uscita. ...

Juventus - “Report” : nuove intercettazioni - c’è anche Bonucci -VIDEO- : Bonucci- nuove anticipazioni fornite dalla trasmissione “Report“, la quale andrà in onda lunedì 22 ottobre su “Rai 3”. Una puntata dove si parlerà dei presunti rapporti tra l’ndrangheta e la Juventus sulla questione biglietti. “Report“, dopo le prime indiscrezioni, tramite il proprio profilo twitter, ha fornito una nuova anteprima nella quale vengono a galla nuove […] L'articolo Juventus, ...

Shock Juventus - le intercettazioni che tradiscono il club bianconero : coinvolti Agnelli e Bonucci [DETTAGLI] : E’ un momento difficilissimo per la Juventus, bene in campo ma qualche problema al di fuori, con il caos che riguarda Cristiano Ronaldo e nuove clamorose intercettazioni. Nel dettaglio arrivano nuove intercettazioni riportate da ‘Il Napolista’ relative all’inchiesta portata avanti dalle autorità in relazione ai rapporti tra la Juventus e clan della ‘Ndrangheta. Il 7 Luglio del 2016 alle ore 15:42, D’Angelo ...

Juventus - Torricelli : “Bonucci-Caldara? Non mi è piaciuto. Su Cristiano Ronaldo…” : Moreno Torricelli, ex calciatore della Juventus con il quale ha vinto 3 campionati, 2 Coppe Italia e Supercoppe italiane, 1 Coppa Uefa, 1 Champions League, 1 Coppa Intercontinentale e 1 Supercoppa Europea, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di “News.direttagol” riguardo i bianconeri e il mercato superlativo fatto nella sessione estiva. L’ex terzino ha parlato […] L'articolo Juventus, Torricelli: ...

Juventus - Bonucci : 'Ronaldo è soltanto da ammirare : ti fa rendere meglio' : TORINO - ' Ventura ? Credo che sia importante per lui ritrovare una panchina, dopo la mancata qualificazione al Mondiale ha la chance per mettere in mostra il calcio che lo ha fatto arrivare alla ...