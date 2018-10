Juventus | Allegri soddisfatto ma il tecnico rimane con i piedi per terra

Manchester United-Juventus - Allegri : “La squadra cresce con costanza” : Bella, netta autorevole sono i tre termini che descrivo alla perfezione la vittoria della Juventus all’Old Trafford di Manchester. Annichilito Mourinho, annichiliti i Red Devils. Con questa vittoria il passaggio agli ottavi di finale è praticamente conquistato. Ecco dagli schermi di Sky Sport le parole di mister Massimiliano Allegri. LE PAROLE DI Allegri “Oggi i […] L'articolo Manchester United-Juventus, Allegri: “La ...

Juventus - Allegri : 'Mandzukic ko? Non avrebbe giocato comunque' : RONALDO - ' Cristiano Ronaldo è il miglior centravanti al mondo non giocando da centravanti. Quindi gli altri devono essere bravi a capire dove si mette lui e ad andare ad occupare gli altri posti. I ...

Juventus - Allegri tiene alta la tensione : “contro lo United partita difficile - molto fisica” : Massimiliano Allegri ha parlato alla vigilia della gara di Champions League tra Juventus e Manchester United “Loro sono una squadra forte, molto fisica, dovremo giocare bene palla a terra”. Così l’allenatore della Juventus, Massimiliano Allegri, alla vigilia del match di Champions League contro il Manchester United. “Sono una squadra forte, costruita per vincere -aggiunge Allegri in conferenza stampa-. Hanno un ...

Juventus - brutte notizie per Allegri : Mandzukic fuori dai convocati per la sfida con il Manchester United : L’attaccante croato non è stato convocato per una distorsione alla caviglia sinistra occorsagli durante l’allenamento di oggi Mario Mandzukic non parteciperà al match di Champions League che la Juventus giocherà domani contro il Manchester United, il croato ha riportato una distorsione alla caviglia sinistra che ha obbligato Allegri ad escluderlo dalla lista dei convocati. Questo il comunicato del club bianconero: ‘Sono ...

Juventus - Allegri commenta su twitter il pari con il Genoa : “hanno vinto disattenzione - superficialità e fretta” : L’allenatore bianconero ha analizzato su twitter il pari ottenuto contro il Genoa, sottolineando gli errori commessi dai suoi giocatori “disattenzione, superficialità e fretta sono i nostri avversari più difficili da battere. Contro il Genoa hanno vinto loro“. Così l’allenatore della Juventus Massimiliano Allegri commenta il pareggio per 1-1 in casa con il Genoa di ieri, che interrompe la striscia di 11 vittoria di ...

Juventus : Allegri - serve più testa : ANSA, - TORINO, 20 OTT - "E' semplice: siamo usciti dalla partita dopo un buon inizio del secondo tempo e, invece di fare il 2-0, abbiamo subito l'1-1. Questo non va bene, perché da queste partite ...

Juventus - Allegri : 'Ci vuole più testa - torniamo con i piedi per terra' : 'È semplice: siamo usciti dalla partita dopo un buon inizio del secondo tempo e, invece di fare il 2-0, abbiamo subito l'1-1. Questo non va bene, perché da queste partite passano gli scudetti e dopo ...

Juventus - Allegri : "Oggi bisognava vincere - avevamo la testa a Manchester" : Il tecnico bianconero dopo il primo stop stagionale col Genoa: "Un pareggio che fa bene così torniamo coi piedi per terra"

Juventus - Allegri : "Mai padroni del match - teniamo i piedi per terra" : Il primo pareggio stagionale della Juventus lascia molto amaro in bocca a Massimiliano Allegri. L'allenatore bianconero ha parlato a pochi minuti dal fischio finale dell' anticipo contro un Genoa che, ...

Juventus-Genoa - Allegri : “Siamo usciti dalla gara per 10 minuti” : Juventus-Genoa 1-1, LE PAROLE DEI TECNICI – Intervenuto ai microfoni di “Sky Sport” al termine del pareggio per 1-1 in Juventus-Genoa, il tecnico bianconero Massimiliano Allegri non lesina critiche nei confronti della sua squadra per non essere riuscita a vincere questa partita: “Siamo usciti dalla partita dopo un buon inizio. Loro non si sono scoperti […] L'articolo Juventus-Genoa, Allegri: “Siamo usciti ...

Juventus - Allegri striglia la squadra : “Il pareggio era nell’aria ma fa bene. Usciti dalla partita come mai negli ultimi 5 anni” : Al termine del clamoroso pareggio contro il Genoa, Massimiliano Allegri è intervenuto ai microfoni di Sky per commentare la partita: “Siamo Usciti dalla partita dopo un buon inizio di secondo tempo. Loro sono stati bravi a non scoprirsi e poi su una disattenzione abbiamo preso il 2-0. Da queste partite passa lo scudetto e dobbiamo stare più attenti. Oggi era assolutamente da vincere, ma a un certo punto abbiamo pensato troppo a ...