Juve show all’Old Trafford | Dybala stende il Manchester United 

Ronaldo Jr show con i pulcini della Juventus : CR7 orgoglioso : TORINO - Lo show tra i difensori e due reti molto belle, con il commento di papà Cristiano Ronaldo affidato a un'icona con gli occhi a forma di cuore. CR7 ha postato sul suo profilo Instagram il video ...

Bentancur e Ronaldo show per la 10ª : la Juventus passa a Udine : Udine - Dieci vittorie su dieci, otto su otto in campionato: eppure i numeri, che iniziano ad assumere proporzioni ingombranti, non esprimono tutta la superiorità che si percepisce in questo inizio di ...

Primavera - derby-show : Torino-Juventus finisce 2-2. Atalanta prima in solitaria : E' stato un derby bellissimo, con tanto spettacolo, quattro gol, tutti nel primo tempo, e un punto che alla fine accontenta solo... l'Atalanta. Al Filadelfia, è 2-2 tra Torino e Juventus, e per ...

Dybala-show - la Juve va : Come se tutto fosse stato scritto nel libro dei sogni, ci ha pensato Paulo Dybala a sgretolare il friabile muro dello Young Boys che, per avere contezza di cosa rappresenta sotto il profilo tecnico, ...

Champions League - Juventus-Young Boys 3-0 : Dybala show - che tripletta! : TORINO - Bastano cinque minuti alla Juventus per mettere in discesa la partita con lo Young Boys . Bastano cinque minuti a Paulo Dybala per andare a segno e regalarsi una serata meravigliosa. All' ...

Calcio - Champions League 2018-2019 : Juventus-Young Boys 3-0 - tripletta di Paulo Dybalo. Show dell’argentino allo Stadium : Tutto facile per la Juventus di Massimiliano Allegri nel secondo incontro della fase a gironi di Champions League. I bianconeri si sono imposti contro i campioni di Svizzera dello Young Boys con il punteggio di 3-0 grazie ad una splendida tripletta di Paulo Dybala, autore di una partita maiuscola e nettamente il migliore in campo. Juve che grazie a questo successo vola in vetta al girone H a punteggio pieno, in attesa del match tra Manchester ...

Serie A - sesto turno : la Juventus fa sei su sei - Dybala si sblocca. Napoli show col Parma - la Lazio cresce : Vince la Juventus , vincono tutte le big. Il sesto turno della Serie A chiarisce le gerarchie, con i campioni d'Italia ovviamente davanti a tutti. Sesta vittoria di fila per la Juve, che batte 2-0 il ...

Marotta show sulla sua Juventus : “vogliamo la Champions League” : Juventus, Beppe Marotta ha parlato a margine della premiazione per il Best executive dell’anno 2018 che lo ha visto protagonista L’amministratore delegato della Juventus, Beppe Marotta, è stato premiato come miglior manager del 2018. Il Best executive dell’anno ha analizzato l’avvio di stagione della sua squadra, parlando ai microfoni di Sky Sport: “Abbiamo il sogno di conquistare la Champions e spesso nella ...

Parma-Juventus - Diletta Leotta show : il VIDEO esilarante - tifosi scatenati : 1/6 Foto Instagram ...

Juventus - sfida di tiri al volo in allenamento : show di Ronaldo e Dybala : Impossibile non divertirisi quando si ha tutto questo talento in squadra. E così, negli allenamenti della Juventus oltre al duro lavoro c'è spazio anche per delle sfide che si chiudono con il sorriso, ...

Moggi show sulla Juve e non solo : “che errore prendere Cristiano Ronaldo” : Luciano Moggi non è molto d’accordo con le recenti mosse di calciomercato della Juventus, come ad esempio il colpo Cristiano Ronaldo Luciano Moggi ci ha abituati a dichiarazioni senza peli sulla lingua. Anche stavolta, interpellato dal Corriere dello Sport, l’ex dirigente bianconero ha dato spunti molto interessanti, su tutti quello relativo all’acquisto di Cristiano Ronaldo da parte della Juventus: “Come marketing, ...

Bonolis show su Calciopoli : 'era palese ci fosse qualcosa! Ecco cosa deve fare ora la Juve...' : Quanto a Calciopoli, con una magagna come quella in un mondo che dovrebbe essere pennellato di purezza come lo sport è difficile far finta di niente. Devo dire, onestamente, che sul campo si vedeva ...

LIVE Chievo-Juventus - Serie A in DIRETTA : 0-1 - dominio bianconero. Khedira segna - show Cristiano Ronaldo : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Chievo-Juventus, match valido per la prima giornata della Serie A 2018-2019. Allo Stadio Bentegodi di Verona si apre ufficialmente il campionato con una partita particolarmente attesa e che si preannuncia particolarmente avvincente e interessante: questo è il grande giorno del debutto di Cristiano Ronaldo in Serie A, il fenomeno portoghese indosserà la maglia bianconera e cercherà di incantare subito i ...