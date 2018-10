Jabra X Mic | ecco la “action cam” pensata per il suono

gqitalia

(Di martedì 23 ottobre 2018) Negli ultimi dieci anni, il successo delle action cam ha fatto schizzare in alto le quotazioni dei video di appassionati di sport estremi: ci siamo seduti sulla cima di una montagna, abbiamo percorso sentieri in bicicletta e ci siamo seduti al volante delle supercar più costose, o in prima persona o attraverso le immagini di atleti e appassionati. Ma per quanto le immagini fossero belle, mancava sempre qualcosa di altrettanto elettrizzante: una buona resa acustica per farci (ri)vivere al meglio l’azione. Chi ha provato a registrare l’avvolgente silenzio dello sci sulla neve fresca, l’accensione rapida degli ingranaggi, o il ruggito di un motore ha ottenuto scarsi risultati, ovattati dal rombo assordante del vento. Ma presto potrebbe arrivare unaappositamente per l’audio. Negli ultimi due anni, i tecnici della Red Bull Media House hanno collaborato ...