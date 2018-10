Ischia Clean Blitz | da domani e fino al 27 ottobre operazione sui fondali marini

Maltempo : rimandate le operazioni Ischia Clean Blitz per la tutela dei fondali marini : In riferimento all’operazione Ischia Clean Blitz, gli interventi previsti per oggi si svolgeranno nelle giornate di domani, Martedì 23 Ottobre e dopodomani, Mercoledì 24 Ottobre: ben 12 immersioni, 4 gruppi di sub specializzati, affiancati da altri 10 sub per video e foto sui fondali marini, motovedette della Guardia Costiera, il nucleo subacquei dell’Arma Carabinieri, pescatori e volontari, tutti insieme. In programma la più imponente ...