iPhone XR | il più colorato di Apple

Tempi consegna di iPhone XR : qualche riflessione in più : Il 19 ottobre avevano avuto inizio i pre-ordini di iPhone XR, come vi avevamo raccontato in questo articolo: il dispositivo colorato di casa Apple sta per essere immesso sul mercato, nelle speciali nuance (product) RED, corallo, nero, bianco, rosso e blu. Il prezzo? Sgomberiamo subito il campo dai dubbi: il modello da 64GB avrà un costo base di 889 euro, quello intermedio da 128GB richiederà una spesa pari a 949 euro, mentre per il modello da ...

Apple - al via i preordini dell'iPhone XR : il più colorato della Mela : Il terzo degli smartphone della Mela arriva in sei colori, a partire 889 euro. Scocca in vetro e alluminio, display da 6.1'' Lcd Liquid Retina e batteria che dura di più

iPhone XS Max - la recensione di GQ : “tanto” non è più “troppo” : Durante gli anni di Steve Jobs non si scappava. Chi volesse un dispositivo mobile Apple aveva a disposizione solo due rigorosissime opzioni rispetto allo schermo: i 3 pollici e mezzo dell’iPhone o i 9,7 dell’iPad. Da allora le cose sono cambiate, ma la varietà di display degli smartphone iOS non può ovviamente confrontarsi con quelli dove gira l’altro grande sistema operativo, Android: con cornici, senza cornici, stondati sui lati, con notch e ...

Non un miraggio il prezzo iPhone XS già sotto i 1000 euro - per XS Max solo poco in più : Qualcuno forse dovrà ancora riprendersi dallo shock del prezzo iPhone XS e XS Max al momento del loro lancio commerciale. Il listino ufficiale di questo 2018 ha raggiunto nuove vette più che salate ma a discapito di quanto si possa pensare, già oggi 7 ottobre non mancano le occasioni per portarsi a casa i melafonini premium con un valore commerciale ben più appetibile. Partiamo dalle attuali promozioni relative al prezzo iPhone XS, ...

iOS 12.1 : l’aggiornamento correggerà il più grande problema dei nuovi iPhone Xs e Xs Max : L’imminente aggiornamento del software per il sistema operativo mobile di Apple, iOS 12.1, potrebbe risolvere una delle critiche più pressanti dei nuovi iPhone XS e iPhone XS Max. Stiamo parlando di problemi di ricarica segnalati leggi di più...

iPhone 2018 più spessi dei precedenti per lasciare spazio alla batteria - Caratteristiche - prezzo e piani di rateizzazione iPhone XS - XS Max ... : iPhone 2018 più spessi dei precedenti per lasciare spazio alla batteria. Immagine GQ Italia iPhone 2018 più spessi dei precedenti per lasciare spazio alla batteria - Caratteristiche, prezzo e piani di ...

Perché gli iPhone diventano sempre più spessi : Non è vero che i prodotti Apple diventano sempre più magri. Anzi, in un caso sono diventati stabilmente più “cicciotti” che in passato. Una delle critiche più spesso mosse alla casa di Cupertino è di voler raggiungere obiettivi estremi di design, con il numero minimo (se non la completa assenza) di connettori e spessori minimi che alcuni ritengono compromettano la funzionalità ad esempio delle tastiere dei MacBook Pro oppure ...

Solo 999 Euro Per iPhone XS : Compralo Al Prezzo Più Basso : Prezzo più Basso per comprare iPhone XS. Super offerta sconto per iPhone XS. Dove comprare iPhone XS al Prezzo più Basso del web: Solo 999 Euro iPhone XS già disponibile a 999 Euro in versione gold e grey Come sicuramente saprai, iPhone XS, XS Max e XR sono stati annunciati ormai da qualche giorno da Apple e sono già arrivati anche nei […]

Solo 999 Euro Per iPhone XS : Compralo Al Prezzo Più Basso : Prezzo più Basso per comprare iPhone XS. Super offerta sconto per iPhone XS. Dove comprare iPhone XS al Prezzo più Basso del web: Solo 999 Euro iPhone XS già disponibile a 999 Euro in versione gold e grey Come sicuramente saprai, iPhone XS, XS Max e XR sono stati annunciati ormai da qualche giorno da Apple e sono già arrivati anche nei […]

Niente da fare per Android : iPhone XS e XS Max sono i più veloci al mondo : I primi test sul campo mostrano che il processore A12 Bionic dei nuovi iPhone XS e XS Max di Apple è il più veloce al mondo. Gli smartphone Android stanno a guardare Niente da fare per Android: iPhone XS e XS Max sono i più veloci al mondo Arrivati da pochi giorni, ma in rete […]

Niente da fare per Android : iPhone XS e XS Max sono i più veloci al mondo : I primi test sul campo mostrano che il processore A12 Bionic dei nuovi iPhone XS e XS Max di Apple è il più veloce al mondo. Gli smartphone Android stanno a guardare Niente da fare per Android: iPhone XS e XS Max sono i più veloci al mondo Arrivati da pochi giorni, ma in rete […]

iPhone XS - XS Max e X - il Boot Speed Test : quale si accende più velocemente? - Caratteristiche - prezzo e piani di rateizzazione : iPhone XS, XS Max e X, il Boot Speed Test: quale si accende più velocemente? Immagine CNBC.com iPhone XS, XS Max e X, il Boot Speed Test: quale si accende più velocemente? - Caratteristiche, prezzo e ...

Le 3 ragioni per considerare Huawei Mate 20 Pro più potente dell’iPhone XS : in Cina sono sicuri : C'è grandissima attesa attorno all'evento in programma a metà ottobre, quando finalmente conosceremo le principali caratteristiche hardware e probabilmente software del cosiddetto Huawei Mate 20 Pro, il nuovo membro di una famiglia che promette benissimo. Il top di gamma, infatti, potrà contare su un processori probabilmente senza uguali sul mercato, in quanto a detta del produttore asiatico Kirin 980 dovrebbe essere addirittura più performante ...

L'iPhone più costoso del mondo è arrivato! Ecco il nostro unboxing - XS Max - : Anche tu? 50 50 1316 votanti In Italia quest'anno abbiamo un triste primato: gli iPhone con il prezzo più alto al mondo li abbiamo noi. Quest'iPhone XS Max da 256GB costa la bellezza di quasi 1700 ...